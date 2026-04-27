Muere la madre de Aitana Sánchez-Gijón: lo que se sabe de la vida de Fiorella de Angelis

La vida parecía sonreír por completo a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que se convirtió en noticia a finales del mes de marzo por una noticia alegre como su relación con Maxi Iglesias. La revista Lecturas publicó unas imágenes en las que se les podía ver acaramelados en plena calle. Pero el mundo se ha vuelto negro para ella de la noche a la mañana tras la muerte de Fiorella de Angelis, su madre, a los casi 87 años. Aunque se trata de ley de vida, no deja de ser un duro golpe para una de nuestras actrices más talentosas.

Madre e hija eran uña y carne desde que en el año 2007 falleciese Ángel Sánchez-Gijón, su padre, que era catedrático. Hay que recordar que Aitana nació en Italia, donde sus padres se conocieron gracias al mundo de la cultura. Fiorella era profesora de italiano y ejerció durante años en nuestro país, inculcando la pasión por la cultura a su hija.

Pocas imágenes hay de Aitana con sus padres, puesto que siempre ha sido muy celosa de su intimidad pese a su gran fama; por eso su vida amorosa la quiere seguir manteniendo lejos de los ojos de los curiosos, aunque con Maxi Iglesias está siendo complicado por el enorme interés que ambos levantan. «Yo recuerdo mi casa siempre llena de gente, por ahí pasaba todo el mundo y eso lo he heredado de mis padres», así recordaba en el podcast Por el principio, de la Cadena SER, la actriz su vida siendo una niña.

De Angelis era profesora de matemáticas y nació en la localidad italiana de Pescara, situada a las orillas del mar Adriático. De allí se mudó a Roma, donde conoció a Ángel, su marido y padre de sus dos hijos: Aitana y Eloy.

En una entrevista en el programa Culturas2, la actriz desveló los problemas que su madre se encontró al abandonar su Italia natal para llegar a la España del franquismo. «Mi madre ha sido y es un gran referente para mí», así explicaba la admiración que tenía por ella al tratar de luchar por la llegada de la democracia durante los primeros años en los que vivió en nuestro país.

La casa de los Sánchez-Gijón estaba situada en la conocida como Ciudad de los periodistas, una urbanización situada en el barrio del Pilar de Madrid, muy cerca del emblemático centro comercial La Vaguada (el primero que abrió en España). Allí, rodeada de profesionales de TVE y de sus familias, Aitana comenzó a sentir la llamada del mundo audiovisual, aunque reconocía que sus padres no lo tenían tan claro. Reconocía que la suerte de haber estado en un ambiente del mundo de la televisión le hizo tener la oportunidad de empezar su carrera.

Con su madre pudo disfrutar del Goya de Honor

Una de las pocas veces que Fiorella de Angelis se dejó ver en un acto público con su hija fue en el año 2025, cuando fue premiada por la Academia de Cine a toda su trayectoria. La suerte de recibir este reconocimiento a una edad relativamente joven es que pudo compartirlo con su madre, aunque no con su padre, fallecido hace años.

«Mi madre estará sentada en el patio de butacas… Eso es algo extraordinario porque normalmente los Goya de Honor, al tener edades avanzadas, no han tenido el privilegio de tener a su madre ahí. Mamá, sin ti, sin tu apoyo, sin tu respeto y sin tu confianza, nada de esto sería posible», esas fueron algunas de sus palabras durante su dedicatoria.

La noticia de la muerte de la madre de Aitana Sánchez-Gijón ha pillado por completo de sorpresa, puesto que el mismo domingo por la noche estuvo en el escenario del Teatro Pavón para realizar la última función de la obra La Malquerida. Todo apunta a que la actriz tiró de profesionalidad para cumplir con su público incluso cuando ya sabía que su madre había fallecido.