El guiño de Aitana Sánchez-Gijón a Maxi Iglesias en redes sociales: «Es llamativo que…»

Hace tan sólo unos días, en El tiempo justo, se publicó la portada de Lecturas que marcaría un antes y un después en numerosos aspectos. Y todo porque confirmaban una de las parejas bomba de este 2026, como es la formada por Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. Los dos actores, que han coincidido en varios proyectos como es el caso de Velvet, cuyos personajes tuvieron una relación sentimental, parece que han querido ir mucho más allá. De esta forma, la mencionada revista publicó unas imágenes en las que ambos aparecen besándose. Pero no todo queda ahí, puesto que han dado numerosos detalles sobre diversas citas que han tenido a lo largo de las últimas semanas. Como es de esperar, se trata de un tema que ha generado muchísimas reacciones. Entre ellas, no solamente la de la propia Aitana Sánchez-Gijón, sino también la de la ex novia de Maxi Iglesias, que está destrozada con lo sucedido.

En las últimas horas, la reconocida actriz habría recurrido a sus redes sociales para lanzar un mensaje que muchos han interpretado como un guiño a su vínculo especial con Maxi Iglesias. A pesar de que ninguno de los dos ha querido dar ningún detalle al respecto públicamente, parece que Aitana Sánchez-Gijón sí lo ha hecho, aunque no de forma directa. Todo comenzó cuando Roy Galán decidió compartir, a través de su perfil oficial en Instagram, un escrito sobre ella respecto a la expectación que ha generado su relación con el actor, con quien tiene una diferencia de edad de más de dos décadas. «Es llamativo que sea el amor, el deseo o la tragedia ajena lo único que moviliza nuestra curiosidad», comienza diciendo el mencionado texto compartido por Aitana Sánchez-Gijón en sus redes sociales.

«Demandamos así que una mujer a la que no conocemos (por mucho que tenga un trabajo público) nos dé explicaciones de por qué se da un beso con un hombre», expresa. Acto seguido, va mucho más allá: «Además, jugamos al escándalo, que no es sino una forma moral de intervenir la realidad».

Por si fuera poco, se puede leer lo siguiente: «Se usa para abrir un debate de algo que no tendría que ser debatido, porque si tú no tienes un problema, ¿por qué deberían tenerlo los demás sobre algo que no van a vivir? (…) Dejar a alguien sin el derecho al secreto sería, pues, querer desvelar su interior. Es dejarle sin la posibilidad de mantener un jardín alejado del resto, algo propio».

Y se añade: «Hacerlo, además, en contra de su voluntad es una forma de dejarle sin la capacidad del lenguaje, de decidir las palabras para nombrar. Dejarle sin la posibilidad de vivir algo sin la mirada autoritaria de un ‘padrepaís’. Es curioso porque el cuerpo público es un cuerpo de intimidad floja: poner límites parece una falta de respeto a quien te mira y cree que te hace con su mirada».

«Decir que tenemos derecho a conocer la intimidad del otro sin su consentimiento es hacer ver que hay personas que merecen la expropiación pública de sus secretos porque sus vidas valen menos, son menos; es una manera de recobrar el poder que les damos», se puede leer en la publicación. Además, el texto concluye con una pregunta de lo más concreta: «¿Por qué motivo no debería tener Aitana Sánchez Gijón derecho a la noche?». Un mensaje de lo más contundente al que la propia actriz ha querido reaccionar, poniendo un comentario con un emoticono de un corazón.