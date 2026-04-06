La ex novia de Maxi Iglesias, afectada tras la relación con Aitana Sánchez-Gijón: «Lo está pasando mal»

Una de las noticias que marcó el pasado mes de marzo, si hablamos de celebridades, fue el inesperado romance de Maxi Iglesias, de 35 años, y Aitana Sánchez-Gijón, de 57 años. Los actores no ocultaron su amor en la calle, por lo que fueron captados por los medios de comunicación en actitud cariñosa. Las imágenes de ambos han dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Pues, entre otros aspectos, uno de los grandes debates ha sido la diferencia de edad entre los artistas. Pero, ahora, Fiesta, programa de Telecinco, ha abordado el tema con una inesperada exclusiva.

Saúl Ortiz, colaborador del formato de Mediaset España, ha sido directo. «Donde caben dos, igual caben tres», ha comenzado diciendo. Unas palabras que llamaron la atención de todos. De esta manera, el comunicador ha confesado que ha tenido la oportunidad de hablar con el entorno más cercano de la ex novia del actor Maxi Iglesias. Un intercambio de palabras donde le contaron que la joven no lo está pasando nada bien. Pues, el nuevo romance del artista ha acaparado los titulares de todos los medios de comunicación a nivel nacional.

Saúl Ortiz se sincera: «Es tan fuerte que no sé ni cómo decirlo»

«Me cuentan que la ex novia de Maxi Iglesias, con la que ha estado un año y pico, lo está pasando bastante mal», comentó Saúl Ortiz. Por lo que se sabe, el actor finalizó su romance con su ex pareja el pasado año 2025. Pero, dada la rapidez con la que el madrileño ha rehecho su vida, muchos rumores apuntan a que su historia con Aitana Sánchez-Gijón no habría comenzado este 2026. «Sospecha que esta relación o este contacto íntimo venga de incluso antes de que terminara su relación», comenta el colaborador del programa.

De momento, no hay ninguna información sobre este nuevo romance. De hecho, ni los propios protagonistas se han pronunciado al respecto. Pero, en el programa de Telecinco, han querido dejar caer que hay mucho contexto entre medias que no se sabe y que, en el caso de que se publicase, no dejaría indiferente a nadie. «Una información que te he pasado a tu móvil, Emma, porque es tan fuerte que no sé ni cómo decirlo», agregó.

«Me cuentan que durante el rodaje de Velvet, la serie en la que coincidieron Maxi y Aitana, la relación era tan íntima y tan cómplice que ella entraba al camerino de Maxi de una manera muy cómoda; lo dejamos ahí», agrega. Pues, tal y como se sabe, ambos actores fueron compañeros de reparto durante las grabaciones de la serie. Así pues, lejos de quedar aquí, Aurelio Manzano ha querido confirmar la información de su compañero.

«Muchas personas que trabajaron en esa serie y que yo conozco han levantado el teléfono y han confirmado que había mucha química», ha declarado el tertuliano. Por su parte, la presentadora del formato, Emma García, ha dado su punto de vista. «Él siempre ha mostrado su admiración por ella, y viceversa. Ahora, se ha hecho realidad», sentenció.