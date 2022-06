El amor nunca fue fácil para nadie, y Morad no podía ser una excepción. El cantante de L´ Hospitalet de Llobregat ha publicado el día 22 de junio su nuevo sencillo Lo noto en el que rima sobre una relación con una mujer, la cual no esta siendo especialmente sencilla. Morad lleva demostrando un tiempo ya que es un artista muy versátil en las temáticas de sus canciones y con este single amoroso rompe una vez más con las temáticas habituales de sus inicios.

Este tema llega solamente días después de su nueva colaboración con el artista puertorriqueño Jon Z llamado Gol y mientras Morad se encuentra inmerso en una gira alrededor de todas España y parte de Portugal; Hoy, día 23 de junio cantará en el festival Boombastic en Asturias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morad (@el_moraddd)

En cuanto al videoclip, Morad no ha querido innovar mucho pues ha sido producido por colaboradores que ya han trabajado con él en otros títulos. Stepz ha sido el director del videoclip en el que también ha participado Iván Salvador, el cual se había encargado ya del video de No y no.

El artista catalán no ha querido ser el foco de atención en el videoclip, en él, podemos ver a personas de todo tipo las cuales van representando a través de gestos y bailes lo que cuenta Morad en su letra. Este recurso bastante común en los videos del artista trasladan al oyente a la vida de Morad y le otorgan un aura de humildad que no tienen otros cantantes de su género debido a la agresividad en sus vídeos y letras (algo de lo que lleva tiempo alejado este cantante).

Este video ha logrado más de 700.000 reproducciones en algo menos de dos días, y se encuentra en estos momentos el número 4 en tendencias de YouTube España.