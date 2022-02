Consagrado como uno de los artistas más sonados entre el público joven, Morad ha logrado cosechar una gran base fans desde que comenzó su carrera profesional. Un joven artista nacido en España, pero con raíces marroquís, que vivió una infancia complicada y que vuelca en las letras de sus canciones gran parte de la historia de su vida.

Un artista al que la audiencia pudo conocer un poco más debido a que fue uno de los invitados especiales del inicio de temporada de ‘Lo de Évole’, el programa presentado por Jordi Évole. En dicha entrevista concedida para LaSexta, Morad habló en profundidad de su infancia, de su paso por el Centre Educatiu de Justícia Can Llupià, de su familia y el racismo que han sufrido y, también, de sus inicios en la música.

Tal y como explicó el propio artista, en sus inicios no quería ni cantar, ya que no esperaba el éxito que finalmente acabó consiguiendo. Era un joven de 19 años con «muchos problemas», pero que la música terminó ayudando y convirtiéndose en su motivación. «Fue muy rápido, pero yo no cogí dinero al principio», explica.

Tiene +550 millones de plays en YouTube.

Se disputa el trono con Rosalía y Aitana.

Pero él no quería cantar. #LoDeMorad pic.twitter.com/OevNnK8u5j — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022

Unas declaraciones donde puso de ejemplo su experiencia vivida con la discográfica Sony, que le ofreció un contrato por 60.000 euros por la firma de dos álbumes musicales. «Tú se lo pones y el niño puede caer en la tentación de firmar el papel», confesaba a Évole.

Sin embargo, Morad decidió pensar fríamente y no dejarse llevar por la tentación, sino por lo que creía que era justo, por lo que rechazó la oferta y no firmó el contrato. «Yo sabía que esos 60.000 los iba a hacer yo solo. Esos los hago yo solo. Tú me estás dando 60, yo valgo 150», sentenció. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.