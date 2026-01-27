Mert Ramazan Demir (Ferit en ‘Una nueva vida’) reflexiona sobre su trayectoria y el precio de la fama

Las producciones turcas se encuentran a la orden del día, de eso no cabe duda. Una de las ficciones que más ha dado de qué hablar desde que se estrenó en televisión ha sido Una nueva vida. Un lanzamiento donde el público ha tenido la oportunidad de conocer a artistas como Mert Ramazan Demir, un joven de 27 años que da vida a Ferit en pantalla. Y es que, este personaje, además de ser el galán de la historia, se ha hecho conocido por tomar decisiones bastante cuestionables. Este papel le ha otorgado al turco un reconocimiento internacional, pero su labor como actor no ha comenzado aquí. Su carrera comenzó cuando tenía 17 años.

Poco a poco, con trabajo y esfuerzo, el artista ha ido labrándose un hueco en la industria interpretativa. Pero, para llegar hasta aquí, ha confesado que no solo necesita comprender a su personaje, también tiene que pensar como él, aunque no le guste. «A veces, sabes técnicamente lo que tienes que sentir en una escena, pero en realidad no lo sientes. Conectar de forma intuitiva con ese momento es el punto de inflexión. Yo siempre voy tras esa conexión», ha explicado en su entrevista con la revista L’Officiel Hommes Türkiye.

Mert Ramazan Demir se sincera: «Evito estar donde no tengo nada que descubrir»

«Interpretar a Ferit es como conocer a una nueva persona: cada semana evoluciona y eso me permite explorar distintas facetas emocionales», asegura en Elle Man Türkiye. Y es que, aunque es considerado uno de los galanes del momento, busca retos interpretativos. Pues, tiene claro que no quiere encasillar su carrera en el típico papel de hombre que conquista a todas las mujeres. «Si mantengo la curiosidad hacia la vida, el entusiasmo siempre aparece. Evito estar donde no tengo nada que descubrir. Esa es la clave para mantener la pasión», indica.

Su vida profesional es bastante ajetreada y estresante, pero Mert Ramazan Demir se define como un chico relajado ante la vida y flexible. «No me obsesiono con las cosas, soy paciente y creo en el cambio. No me preocupo por mis defectos mientras no haga daño a nadie», aclara. Asimismo, es consciente de la fama que ha adquirido su nombre. Un peso que no siempre es fácil de llevar, por lo que se ha sincerado al respecto.

«A veces, es más agotador exponerte a demasiadas cosas que perderte otras. Por eso, elijo conscientemente no estar en todos lados. Prefiero perderme cosas antes que sentir que estoy siempre bajo la mirada de los demás», confiesa a L’Officiel. Respecto al 2026, Mert Ramazan Demir lo encara con emoción y optimismo. De hecho, este año verá la luz su nueva producción. Nothing happen to us, Bize Bir Sey Olmaz en su versión original, es una serie que podremos ver el próximo febrero gracias a Disney+.