Este lunes La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de ‘MasterChef 10’. Tras su estreno la semana pasada, el talent culinario más famoso de nuestro país regresó en busca de su décimo ganador, bajo el juicio de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Una vez asentados en las cocinas tras una primera toma de contacto con el programa, donde la exigencia de la décima edición se hizo más que evidente, los aspirantes se enfrentaron a una nueva entrega con la convicción de dar lo mejor de sí mismos.

Durante el segundo programa, los aspirantes de ‘MasterChef 10’, recibieron la visita de Miki Nadal y Juanma Castaño, los últimos ganadores de la versión celebrity del formato de Shine Iberia. Además, también visitaron las cocinas tres ganadores de ediciones anteriores del talent: Vicky, Arnau y Aleix.

Por otro lado, la segunda entrega de ‘MasterChef 10’ se convirtió en la última para Giraldo. El aspirante tuvo que colgar el delantal al final del programa, después de que los jueces decidieran que debía ser el segundo expulsado de la nueva edición.

«No me da igual, pero tú me estás hablando a mí como si yo me estuviese burlando de ustedes y no es así» @giraldomchef10 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/uUufrr9CYa

