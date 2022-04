Este lunes La 1 de Televisión Española emitió el esperado estreno de ‘MasterChef 10’. El talent culinario más famoso de nuestro país regresó en busca de su décimo ganador, bajo el juicio de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Este año, ‘MasterChef’ celebra una edición muy especial, diez años son muchos años, por ello, el listón está más alto que nunca. “Buscamos a un súper MasterChef esta temporada. No podemos fallar. Esto es MasterChef 10″, aseguraba Jordi Cruz antes de arrancar el programa.

Un programa en el que los espectadores conocieron a los 16 concursantes y se despedían del primer expulsado de la edición: Berto. Para el concursante ya fue todo un logro superar el durísimo casting del programa, por lo que aseguró que no era un fracaso tener que despedirse de las cocinas tan pronto.

“Me llevo algunas personas maravillosas, gente del equipo y la experiencia”, añadía el primer expulsado de la edición antes de abandonar las cocinas del programa.

Con mucha tristeza despedimos a @bertomchef10 de las cocinas de #MasterChef10. Se convierte así en el primer expulsado de la nueva temporada https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/ADgTTKqjrC — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

El primer programa sirvió para conocer a los aspirantes de ‘MasterChef 10’. Además de sus dotes para la cocina, detrás de cada uno de ellos hay una historia de superación. Una de las que más ha calado en el jurado ha sido la de David. El aspirante reconoció que ha tenido un pasado durísimo marcado por sus adicciones. Al escucharle, Pepe Rodríguez no dudó en darle todo su apoyo.

Las lágrimas vinieron cuando le preguntaron por cómo lo había llevado su familia. «Es duro, supongo que para ellos ha sido durísimo. Quizá más que para mí, porque yo no me quería tanto a mí mismo como ellos me quieren a mí». Además, reconoció que: «Tengo un hijo de 6 años que es el motor de mi vida. Yo lo que quiero es que mi familia esté orgullosa de mí».

Pepe Rodríguez no dudó en tenderle la mano para que entrase en el programa. “No hay mejor lema que poder ayudar a los demás. Tienes una deuda con esa gente que ha estado detrás y tienes un futuro esplendoroso, yo te voy a dar esa oportunidad. ¡Aprovéchalo! Te voy a dar una oportunidad porque te lo mereces. Te vas a comer el mundo y yo quiero que te lo comas con nosotros», le dijo el juez al ya concursante oficial de ‘MasterChef 10’.