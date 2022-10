Maroon 5: el curioso y misterioso origen del nombre de la banda

Los inicios de Maroon 5 se remontan a al año 1994. El grupo estadounidense se originó en la ciudad Los Ángeles bajo el nombre de Kara’s Flowe y estaba formado por seis estudiantes de secundaria: Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn y P. J. Morton, que tras firmar con A&M Records, en 1997 vio la luz su primer álbum, bajo el título de The Fourth World.

Ese mismo año el grupo tomó la decisión de desvincularse de la discográfica y hacer un parón. No obstante, en el año 2001 regresó el grupo y con la llegada de James Valentine, surgió el nombre de Maroon 5 y convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos de todo el mundo.

En cuanto a como nació el famoso nombre del grupo estadounidense, el vocalista de la banda Adam Levine, se ha negado durante todos estos años a confesar cómo surgió, a pesar de la insistencia de los medios. No obstante, recientemente se ha animado a desvelar esta incógnita.

