Maluma y Adam Levine (Maroon 5), ¿podrían estar preparando una colaboración?

Maluma y Adam Levine, vocalista de Maroon 5, han hecho saltar todas las alarmas. Los artistas publicaron en sus redes sociales una imagen en la que aparecen juntos en el estudio de grabación de Las Vegas, bajo el título de “El mundo no está listo”, y desde entonces no se habla de otra cosa.

Fue el pasado 25 de junio cuando los artistas publicaron la misma imagen. Una fotografía que no tardó en dar la vuelta al mundo, al dejar entrever que próximamente los artistas podrían unir sus voces en una misma canción. Un tema que sin duda, se convertiría en una de las grandes colaboraciones de este año.

Aunque de momento ninguno de los dos artistas ha querido dar más detalles al respecto, no cabe duda de que están preparando algo grande. Pues el artista colombiano publicó la misma imagen en sus historias de Instagram y escribió: “Guarden esta foto”, a su vez, en otra imagen escribió: “pa’ la history”.

De esta forma, las expectativas no han dejado de aumentar desde el pasado sábado. Sin embargo, de momento tanto Maluma como Adam Levine, prefieren guardar silencio y no desvelar en que están trabajando. Aunque de lo que no hay duda, es de que su colaboración será todo un éxito a nivel mundial.

Los fans de ambos artistas no han dejado de pedirles, a través de las redes sociales, que compartan nuevos detalles sobre esta canción. De momento, parece que habrá que esperar para poder escuchar el tema en el que están trabajando.

Convertidos en dos de los artistas más reconocidos del mundo, la colaboración entre Maluma y Adam Levine solo puede ser un éxito. Y no hay duda de que una vez más, volverán a hacer historia en la música, pero esta vez juntos.