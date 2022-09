Rihanna confirma que actuará en la ‘Super Bowl 2023’

Rihanna será la artista que protagonice el show del descanso en la próxima Super Bowl de la NFL, que tendrá lugar el 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Una noticia que llega tan solo unos días después de que se desmintiese que la artista escogida había sido Taylor Swift.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario de la Super Bowl Halftime Show de Apple Music», ha señalado el jefe de música de la NFL, Seth Dudowsky, en el comunicado de prensa en el que se confirma la participación de la artista de Barbados.

Fue la propia Rihanna la primera en confirmar la noticia, publicando en sus redes sociales una imagen en la que aparece sujetando un balón de futbol americano. «Rihanna es un talento generacional, una mujer de origen humilde que ha superado las expectativas en todo momento», ha expresado Jay-Z, fundador del sello discográfico Roc Nation.

Por otro lado no es la primera vez que se le ofrece a Rihanna actuar en la Super Bowl. La primera propuesta de la NFL le llegó en el año 2019, pero decidió reclinar la oferta por el trato que se le dio a Colin Kaepernick, jugador que se arrodilló por primera vez durante el himno de Estados Unidos y que comenzó las protestas contra la brutalidad policial hacia la gente negra. Finalmente ese año terminó actuando Maroon 5.

«¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. No podía ser una facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no iba a ir a servirles de ninguna manera», dijo Rihanna a Vogue en aquel momento. No obstante, su opinión ha cambiado.

A pesar de que Rihanna lleva años sin publicar nueva música y cinco años sin subirse a un escenario, su actuación en la Super Bowl es una de las que más expectación ha generado en los últimos años. Una actuación que supone su esperado regreso a la música por la puerta grande, en una edición que por primera vez tendrá a Apple Music como patrocinador.