Rihanna y ASAP Rocky ya son papás: ha nacido su primer hijo

Rihanna y su marido ASAP Rocky ya son padres. La artista y el rapero han dado la bienvenida este jueves a su primer hijo, según han confirmado varios medios estadounidenses. No obstante, ellos aún no han querido pronunciarse para vivir estos momentos con la mayor intimidad y privacidad posibles.

Por otro lado, la pareja todavía no ha compartido el nombre de su hijo, un niño muy esperado que desde que se anunció el embarazo de la artista, ha ocupado numerosas portadas con la artista luciendo barriga en cada uno de los eventos a los que acudió estos meses.

Por otro lado cabe recordar que Rocky fue detenido la semana pasada como sospechoso de disparar a otra persona en un altercado sucedido el pasado mes de noviembre en Hollywood. Sin embargo, fue puesto en libertad unas horas después.

Rihanna and A$AP Rocky just welcomed their first child together, a baby boy.

