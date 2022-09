Adam Levine, acusado de ser infiel a su mujer: quería poner el nombre de su amante a su bebé

Adam Levine vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero no por sus éxitos musicales con Maroon 5. El motivo de ello se debe a que el líder de la icónica banda habría sido infiel a su esposa, la modelo de Victoria’ s Secret Behati Prinsloo, con la modelo texana Sumner Stroh. Una relación que ha sido desvelada por la propia Stroh en un video cuyas declaraciones han dejado muy mal parado al cantante.

«Me siento avergonzada, estuve involucrada con un hombre con tanta falta de conciencia y respeto», escribió la modelo en la descripción de la publicación. «No estaba tan presente en la escena como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable», agregó, haciendo referencia a que ahora cuenta con muchos seguidores en redes sociales, más de 300.000.

Cabe señalar que Adam Levine y su mujer son padres de dos hijos en común, Dusty Rose Levine, de 5 años, y Gio Grace Levine, de 4. Pero, según ha confesado Sumner Stroh, su aventura con el artista comenzó hace mucho tiempo, incluso antes de que naciera su hija pequeña. De hecho, y para demostrar su veracidad, la modelo comparte capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con él desde su cuenta verificada.

“Es realmente irreal lo jodidamente sexy que eres. Como si me volara la cabeza”, se puede leer que le escribe Levine. “Quiero decir que pienso lo mismo. Al verte en persona estaba como… estoy jodida”, le respondió Stroh. “Eres 50 veces más sexy en persona”, agrega el cantante de She Will Be Loved. Pero, el mensaje del artista que, sin lugar a duda, ha dejado a todos sin palabras es el que está relacionado con su futuro hijo.

“‘Una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? ‘”, le escribió por DM. Por su parte, la joven, que recibe una gran parte de sus ingresos compartiendo vídeos íntimos en OnlyFans y trabajando como scort, ha señalado que ha sacado el tema a la luz porque se percató que muchos de sus amigos iban a vender la información a los medios de comunicación.

Ante estas acusaciones, el líder de Maroon 5 ha publicado un comunicado en sus redes sociales donde niega haber tenido una aventura con la modelo. Sin embargo, acepta que ha «cruzado la línea durante un periodo lamentable de mi vida».

«Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa ha sido el error más grande que podía cometer», ha escrito en sus historias de Instagram.

«Lo superaremos, y lo superaremos juntos», concluye. Además, cabe mencionar que, tras la confesión de Sumner Stroh, ya han salido a la luz dos mujeres más con las que el cantante habría sido infiel a su esposa, Maryka y Alyson Rosef.