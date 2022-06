Liam Gallagher: emotivo gesto del artista con un fan que falleció

Liam Gallagher protagonizó un momento muy emotivo durante uno de sus últimos conciertos. El músico, ex vocalista de Oasis, quiso tener un bonito gesto con un fan, llamado Grant Taylor, fallecido a principios de este año, al dedicarle la última canción del concierto en Manchester el pasado 1 de junio.

El artista le dedicó Champagne Supernova (Oasis, 1996), una canción que a toda su familia, presente en el concierto, le trae muchos recuerdos, debido a que el joven era muy fan de Liam Gallagher, hasta el punto que escogió varias canciones suyas durante su funeral.

Todo comenzó con una petición de la hermana del joven, Katie Taylor, que a través de su cuenta de Twitter mandó un mensaje Gallagher el mes pasado. En un principio, le pidió le dedicase Live Forever, canción que su hermano “eligió como el tema de su funeral y que sonó mientras se llevaba su ataúd el pasado marzo”.

@liamgallagher please dedicate #liveforever to my brother, Grant, in Manchester (1st June). This was his chosen funeral song & played as we carried his coffin in March. I will be using his ticket as he really was your biggest fan #GT22 💙💙💙 pic.twitter.com/P2HlKRXDbA

— Katie Taylor (@_katiettaylor) May 22, 2022