Liam Gallagher regresa este 2022 por todo lo alto. El artista británico está inmerso en su regreso a la música, y aunque la espera ha sido muy larga, el pasado viernes sorprendió con el lanzamiento de ‘Everything’s electric’, una canción convertida en el primer single de su esperado nuevo álbum, ‘C’mon you know’.

Todo apunta a que esta nueva nueva canción suene sobre el escenario de la gala de los ‘BRIT Awards 2022’ que se llevará a cabo este martes 8 de febrero en el estadio londinense The O2. Una ceremonia muy esperada, en la que estarán presentes otros grandes rostros de la música, como Olivia Rodrigo o Adele.

Todo ello antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio. Un álbum que ya tiene fecha de lanzamiento, pues será el próximo 27 de mayo cuando vea la luz. Mientras que por otra parte, sus dos primeros álbumes en solitario llegaron al número uno en el Reino Unido tras su lanzamiento, parece que con este nuevo disco no va a ser menos..

#NEWMUSICNOW: @liamgallagher has released the first single from his 3rd studio album ‘C’MON YOU KNOW’, which will be released on 27 May. 🤘 ‘Everything’s Electric’ was co-written by Foo Fighters’ Dave Grohl (also on drums) and its producer Greg Kurstin.https://t.co/YrccLQqwqP

— Live Nation Belgium (@LiveNationBE) February 4, 2022