Lewis Capaldi emociona con ‘Wish you the best’, una balada muy especial

Lewis Capaldi ha presentado su nuevo Single Wish You the Best , el cual formará parte de su tercer álbum de Estudio, Broken by desire to be heavenly sent, qué verá la luz el próximo 19 de mayo. Según ha explicado el cantante, se trata de su canción más desgarradora, emocionante y personal hasta la fecha.

La escribió junto a J.P. Saxe y Malay; y la terminó en su casa de Glasgow, en ella ha querido contar lo que nunca se ha atrevido a decir en sus relaciones anteriores, tanto en sus parejas, como en sus amigos y familiares. Pues como él mismo ha explicado, le fascinaba la cantidad de cosas que se quedan guardadas y que nunca somos capaces de expresar

i’ve been so so excited for you all to hear this song since i first wrote it! hope you love it! this is… ‘wish you the best’🥀💔x listen ➡ https://t.co/3LWAVmaxrD pic.twitter.com/0kAmh17RlC — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) April 13, 2023

Para acompañar a la canción, el cantante de 26 años se ha encargado de crear un videoclip igual de impactante, con la intención de que cuando el espectador lo vea sienta las emociones que ha querido plasmar, y se ponga en la piel del cantante. Wish You the Best es el tercer Single de su próximo álbum, del que ya hemos podido escuchar temas como Pointless, How I’m feeling now o Forget me, convertidos en éxito a nivel mundial

«Quiero decir, que extraño el verde de tus ojos. Y cuando dije que podíamos ser amigos, supongo que mentí Quiero decir, que desearía que nunca te fueras. Pero en cambio, solo te deseo lo mejor». Éstos son algunos de los versos del artista que visitará nuestro país en septiembre de este mismo año, el próximo 8 de septiembre en Barcelona. Además, si quieres seguir disfrutando de Lewis Capaldi, lo puedes hacer a través de su nuevo documental en Netflix donde habla sobre cómo ha sido el proceso de composición del disco y como lo ha pasado a nivel personal.