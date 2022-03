La guerra entre Rels B y Kidd Keo continúa. Después de que el primero de ellos sacase la artillería pesada contra el segundo, ahora ha llegado el turno de Kidd Keo.

Después de la canción que Rels B le dedicó al artista, él le respondió con el siguiente Tweet: “sque antes molabas, cuando te pegaste con los coros del Dollar (ese era tu amigo donde esta?) esa epoca fué cuando me pediste el tema, yo te respondí porque el hermano de mi mejor amigo el M vive en tu isla y iba a las batallas de Gallos del Dollar, De ahí el resto…”.

Así como también fue escribiendo más mensajes contra el artista: “Mi historia es Verídica, Porque no sales a contar la tuya??” fue uno de ellos. Y también respondió a fans de Rels B: “El unico que ha sacao a las mujeres para un Beef entre dos tios sin nada que ver es El, Que necesita sentirse Macho y se piensa que asi es mas Gangster”.

OJALÁ, pero eres un ratón 🐁 🐀 https://t.co/Qqfrcig2ry — Kidd Keo (@KiddKeo95Flames) March 14, 2022

La pelota estaba en el tejado de Kidd Keo, y además de dedicarle unos cuantos más mensajes a través de las redes sociales, ha publicado en su canal de YouTube una canción titulada ‘Falso Humilde’. Un tema que claramente va dirigido a Rels B.

“Yo no te voy a tirar ni faltándole a las mujeres y a las mamá porque soy un hombre y los años me han servido para algo, tampoco puedo irte de calle porque me sentiría mal conmigo mismo de meterte en problemas cuando ya estas sudando y no tienes a nadie”, escribió en su cuenta de Twitter hacia el artista urbano.

Ya estas pensando en sacarlo…? No era que se podían pagar una cena? #FALSOHUMILDE pic.twitter.com/Tu3GeUWnXw — Kidd Keo (@KiddKeo95Flames) March 15, 2022

Y añadió: “De momento estoy tomándolo como negocio, haciéndome temas mas pegadizos y con mas flow, por supuesto antes hablándote claro y dejándote en tu sitio porque yo cuando tiro no es por fama y despecho sin trasfondo, yo te respondo por tu falta de honestidad y tus faltas de respeto”.

Como era de esperar, ambos artistas se han convertido en tendencia en YouTube con dichas canciones. Canciones en las que demuestran que la tensión entre ellos está en el aire, a pesar de que sus fans les hayan pedido tregua.