Juanma Castaño, ganador de ‘MasterChef Celibrity 6’, ha explicado los verdaderos motivos por los que Verónica Forqué abandonó el programa. «Yo lo único que puedo decir es que ese testimonio sonoro de «no puedo más» y «estoy cansada» era cierto, pero Verónica Forqué salía del COVID», contó el presentador de ‘El Partidazo de COPE’ en una entrevista.

Juanma Castaño declaró que «por primera vez yo tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió porque yo estaba allí. Verónica Forqué me pegó el COVID a mí y la grabación de ‘MasterChef’ se paró esas dos semanas de julio». Además, el periodista deportivo asegura que después de dar negativo, Verónica Forqué no podía más.

«Yo sólo quiero decir de Verónica Forqué es que el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del COVID tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo», explicaba Juanma Castaño.

«Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar», así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70

