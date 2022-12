Jennifer Lopez y Ben Affleck improvisan un dueto para celebrar la Navidad

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vivido un 2022 completamente pletórico a nivel personal. Tras haberse dado una segunda oportunidad, después de 20 años separados, la pareja terminó sellando su amor el pasado verano frente al alt ar en una ceremonia muy intima.

En numerosas ocasiones el matrimonio ha demostrado los enamorados que están el uno por el otro. Por ello, y para cerrar con broche de oro un año que tantas alegrías les ha traído a sus vidas, los artistas han realizado una celebración navideña junto a sus familiares y amigos más allegados. Un encuentro donde se han animado a cantar junto al restos de invitados.

Tal y como se puede apreciar en los videos publicados en redes sociales, Ben Affleck se anima a entonar el tema de John Legend titulado By Christmas Eve junto a un pianista improvisado. Aunque en un principio le pide «que vaya más despacio», el actor logra interpretar la canción hasta el final. Un tierno momento donde se ve como JLO decide sumarse para estar a su lado y revelar que ese es el villancico favorito del actor.

Tras ello, los artistas sorprenden a todos al improvisar un dueto musical juntos. «Make a wish, close your eyes and believe», cantan. Una estampa navideña a la que se incluyen los invitados, quienes también han participado haciendo los coros de Jingle Bell junto a Jennifer.

La publicación de estos videos ha despertado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos internautas señalan que les encantaría escuchar a Jennifer Lopez y a Ben Affleck en un álbum navideño entonado por ellos. Mientras, otros le aconsejan al actor de Batman que mejor se dedique a su gran pasión profesional, el cine.