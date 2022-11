Jennifer Lopez anuncia el lanzamiento del álbum ‘This Is Me… Now’

Han pasado 20 años desde que Jennifer Lopez lanzó This Is Me… Then , un álbum que marcó un antes y un después en su carrera. En honor a este aniversario, la estrella anunció el lanzamiento de una continuación de ese álbum titulado This Is Me… Now , que verá la luz el próximo año.

La artista neoryokina se ha referido a este nuevo disco como una «experiencia musical». Se trata de un proyecto que narrará el «viaje emocional, espiritual y psicológico» que Jennifer Lopez ha realizado en las últimas dos décadas.

«Nos encontramos en este momento. Si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te has dado por vencido, no lo hagas. Y eso es real. Y quiero enviar ese mensaje al mundo”, dice Jennifer Lopez en el teaser que acompaña el anuncio de este lanzamiento.

En cuanto a este nuevo disco, la artista define este proyecto como una «culminación de lo que soy como persona y artista». Y añade: “La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, los hombres con los que estaba, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”.

This Is Me… Now será el primer álbum de Jennifer Lopez en ocho años, después de lanzar AKA en el año 2014. Las canciones del disco, cuya fecha de lanzamiento no se ha desvelado aún, se describen como «canciones quejumbrosas y confesionales, reflexiones sobre las pruebas de su pasado, atascos optimistas que celebran el amor y el sexo».