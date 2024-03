‘La isla de las tentaciones 7’: las decisiones finales de todas las parejas de esta edición

El pasado miércoles 13 de marzo pudimos disfrutar de una de las entregas más esperadas por los seguidores de La isla de las tentaciones 7. Estamos hablando, cómo no, de las hogueras finales. Por lo tanto, las cuatro parejas restantes que se sumaron hace semanas a esta aventura iban a escoger si se marchaban con quienes llegaron, lo harían solos o con un nuevo amor. ¡Estas fueron las decisiones que tomaron!

David y María, los primeros en enfrentarse a la hoguera final de La isla de las tentaciones 7

Dos de los que fueron protagonistas de la sexta edición, ya que se conocieron en Villa Playa, decidieron repetir la experiencia pero, en esta ocasión, como pareja. Su paso por el programa presentado por Sandra Barneda no ha sido nada fácil, sobre todo por los constantes acercamientos con Zaira y la llegada de Álvaro Boix a Villa Montaña.

A pesar de todo, en la hoguera final, David y María se miraron a los ojos y optaron por hablar con el corazón. Fue entonces cuando fueron completamente honestos y se sinceraron respecto a sus sentimientos. Hasta tal punto que los dos decidieron marcharse juntos de República Dominicana. «Me he dado cuenta de que la quiero más de lo que pensaba, no la cambiaría en la vida. Quiero ser feliz con ella», reconoció David. María, por su parte, fue más allá: «Tenemos muchas cosas que hablar, pero quiero mi vida contigo y lo tengo más claro que nunca».

La complicada hoguera final de Mariona y Adri en La isla de las tentaciones 7

«¿Qué hemos hecho, amor?», comenzó preguntando él, por lo que la respuesta de Mariona no tardó en llegar: «¡Qué has hecho tú!». Lejos de recular y reconocer su error, Adri era incapaz de entender cómo su pareja había podido fluir tanto con Julen, cuando él había llegado a dar el paso de acostarse con Mónica.

A pesar de todo lo que han vivido, Adri tenía clarísimo que quería marcharse de La isla de las tentaciones 7 junto a Mariona: «Me queda mucho amor por darte. Te amo con locura y a rabiar, dame ese voto de confianza». Ella, mientras dejaba claro que era incapaz de reconocerle, tomó la decisión de marcharse sola: «Este no es mi Adri, el primer día ya no estabas pensando en mí, es que no te reconozco».

Borja y Ana protagonizan uno de los momentos más bonitos de La isla de las tentaciones 7

Bien es cierto que la pareja se saludó con un beso, pero los reproches no tararon en aparecer. Era el momento para darse todas las explicaciones que hicieran falta. «Has dicho que soy un falso, inmaduro, guarro… No tienes ni idea de cómo ha sido la experiencia para mí», aseguró Borja. Ana, por su parte, se mantuvo firme: «Debería darte vergüenza lo que he visto».

A pesar de todo, todo se desvaneció cuando se miraron a los ojos y el corazón comenzó a hablar. Borja no pudo evitar las lágrimas: «Sabía que te quería, pero me he dado cuenta de que mucho más de lo que pensaba (…) Quiero que tengamos un hijo y que nos casemos». Visiblemente emocionada, Ana se mostró de acuerdo con sus palabras: «No me imagino mi vida sin ti». ¡Los dos decidieron marcharse juntos de La isla de las tentaciones 7!

Marieta y Álex toman caminos diferentes tras La isla de las tentaciones 7

Los dos se han convertido, indudablemente, en protagonistas de la edición. Ambos cayeron de lleno en la tentación, por lo que esta hoguera final era una de las más esperadas. Tras varios reproches al ver juntos las imágenes de su paso por el reality presentado por Sandra Barneda, Marieta acabó llorando de forma desconsolada por no saber «dar cariño»: «Lo siento por no habértelo dado», desveló.

Por si fuera poco, reconoció sus errores: «Perdóname si te he hecho daño, por favor. Me he dado cuenta de que si tenía muchas carencias, pero lo único que sé es que te quiero». Álex también pidió disculpas: «Siento haber hecho lo que he hecho». Marieta confesó que, a pesar de todo, quería marcharse de La isla de las tentaciones con Álex, pero él tenía otros planes: marcharse junto a Gabriela, su tentación. Algo que no sentó para nada bien a Marieta: «Hasta el último momento haciéndome daño».