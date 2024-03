«No me imagino una vida sin ti»: el emotivo momento de Borja y Ana en la hoguera final tras varios reproches

Borja y Ana llegaron a La isla de las tentaciones 7 con el objetivo de reforzar su relación de tres años y medio. Tras numerosas hogueras en las que ambos parecían haber llegado al límite, ya que llegaron a asegurar que se marcharían solos de República Dominicana, llegó el momento de enfrentarse a la hoguera final.

El primero en llegar fue Borja, que reconoció no haberle gustado en absoluto ciertos comentarios de Ana pero, a su vez, se sentía culpable porque sabía que ella lo había pasado mal. Aun así, estaba convencido de que su todavía pareja estaba enfadadísima: «Va a venir arriba. Yo hasta ahora pensaba que iba a venir aquí a bajarla pero, tras sus últimas palabras, yo también voy a estar arriba. No voy a estar con la cabeza agachada».

Ana llegó a la hoguera final y, nada más verla, a Borja se le escapó una sonrisa. «Estás preciosa», le susurró, nada más tenerla a su lado. Ella respondió: «Tú también». A pesar de todo, los reproches no tardaron en aparecer ya que la participante del reality de Telecinco quiso saber si le parecía «normal» todo lo que había hecho en estas semanas.

Todo ello mientras Borja se defendía, mencionando cómo le había criticado durante toda la experiencia. Fue entonces cuando Ana intentó justificarse: «Cuando veas las imágenes, me defines tú qué te parecen. Es algo que me ha dado vergüenza». Además, añadió: «Un tío como eres, que ya no tienes 20 años, tres años y medio conmigo, una vida juntos, y pensando en formar una familia… Debería darte vergüenza lo que he visto».

Borja le dejó claro que no había estado disfrutando de una despedida de soltero, ya que eso era lo que ella pensaba. A pesar de recordarle que no había traspasado ciertos límites, a Ana seguía sin convencerle su explicación, puesto que no era lo que acordaron antes de poner rumbo a La isla de las tentaciones.

Fue entonces cuando Borja estalló: «¿Qué hablamos? Hablamos que no veníamos a Disneyland, veníamos a ponernos a prueba». Ella no tardó en responder: «Ya, pero yo entendía que te ibas a pasar algún hielo, pero que una tía se te ponga encima y tengas que repasar la alineación del Real Madrid…». «Eso es de cachondeo», reconoció el participante del reality presentado por Sandra Barneda.

Acto seguido, los dos comenzaron a ver imágenes de su paso por La isla de las tentaciones 7. Tras ver las imágenes con su soltera favorita, Borja quiso dejar algo claro: «Nunca hago eso cuando salgo de fiesta», pero Ana seguía haciendo hincapié que, para ella, lo que ha hecho con Andrea es una «falta de respeto».

Por si fuera poco, también vieron las imágenes de Ana y Napoli, donde se podía ver la enorme complicidad que había entre los dos. Fue entonces cuando Borja volvió a hablar: «¿Solo molestan los juegos y no pueden molestar las palabras?». Acto seguido, la todavía pareja pudo ver lo que habían dicho el uno del otro respecto a su relación. Es más, en varias ocasiones se habían planteado irse solos de República Dominicana.

«Que se vaya con Napoli. Me ha puesto a caer de un burro donde no toca», estalló Borja, todo ello mientras Ana continuaba diciendo que, en todo momento, había marcado los límites con Napoli. Y eso es algo que, según ella, Borja no había hecho con Andrea. Sandra Barneda, al ser consciente de la tensión que había entre los dos, pidió que se miraran a los ojos para sincerarse, como nunca, y hablasen con el corazón.

Fue entonces cuando Borja se rompió por completo: «No he dormido ni un día bien. Yo sabía que te quería pero aquí me he dado cuenta que mucho más de lo que pensaba», confesó Borja, entre lágrimas. «El despertarte a besos y que te hagas la dormida para que siga. Echaba de menos hasta que me echases la bronca por todo e irme a la cama contigo y decirnos ‘Te quiero’ antes de dormir. Que no me dejes tranquilo ni para cagar», añadió.

Unas palabras que lograron emocionar a Sandra Barneda. Ana, por su parte, también se sinceró sobre lo que siente por Borja: «Me pensaba que estaba muy enamorada de ti pero, realmente, lo estoy muchísimo más de lo que esperaba. No me imagino mi vida sin ti. No me sale. Solo me imagino durmiendo contigo y levantándome contigo. Lo he pasado muy mal. Quiero estar contigo todos los días». Borja no tardó en responder: «Yo también. Estaba acojonado solo de pensar que te podía perder».

La decisión final de Borja y Ana en la hoguera final de La isla de las tentaciones 7

Tras haber sido testigos de uno de los momentos más emotivos y románticos de la edición, Sandra Barneda se vio en la obligación de hablar. De esta manera, en primer lugar, formuló la famosa pregunta a Borja: «¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Con Ana, solo o con un nuevo amor?».

Él lo tuvo claro: «Con el amor de mi vida». Ella no tardó en preguntar: «¿Quién es?», sin dejar de mirarle a los ojos. «Ana», respondió Borja, sin dejar de sonreír. Llegó el turno de ella y, después de que Sandra Barneda le hiciese la famosa pregunta, la respuesta no tardó en llegar: «Con el amor de mi vida».

La presentadora recordó que ambos siempre dejaron claro que tenían muchos planes de futuro: «¿Crees que se han reforzado?», cuestionó Sandra, dirigiéndose a Borja. «Se han reforzado porque yo pensaba que esto era una chorrada pero no es ninguna chorrada, es durísimo. Y ver que lo hemos pasado es que ya creo que nada puede con nosotros», respondió, y añadió: «Yo quiero tener un hijo con ella y casarnos». Algo en lo que estuvo de acuerdo Ana: «Quiero tener un futuro con él, y que no me imagino la vida sin él». ¡El amor ha triunfado!