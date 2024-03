Mariona, entre lágrimas en la hoguera final tras reencontrarse con Adri: «Te lo has cargado todo»

El pasado miércoles 13 de enero pudimos disfrutar de una de las entregas más esperadas de La isla de las tentaciones 7. Estamos hablando, cómo no, de las hogueras finales. De una vez por todas, los espectadores pudieron conocer cuáles eran las decisiones de los protagonistas de la edición, y si se marchaban de la isla junto a sus parejas, solos o con un nuevo amor. Dos de los que más dieron de qué hablar fueron Adri y Mariona.

Aunque llegaron más tarde a República Dominicana, puesto que sustituyeron a Andrea y Álvaro cuando éstos pusieron punto y final a su paso por el programa, Adri y Mariona han vivido al máximo la experiencia. De hecho, los dos han caído en la tentación con Mónica y Julen respectivamente. Por lo tanto, su hoguera final era una de las más esperadas puesto que tenían que darse muchas explicaciones.

Lejos de mostrarse arrepentido de haberse acostado con Mónica, el participante de La isla de las tentaciones 7 intentaba justificarse en todo momento: «Tú no has visto imágenes mías hasta hace nada. Yo vi desde el primer momento cómo te llevabas a la cama a Julen». Mariona, por su parte, le hizo saber que se sintió profundamente destrozada al escuchar, en la primera hoguera, que no se había replanteado ser infiel «hasta ahora».

La joven, lejos de que todo quede ahí, continuó explicando cómo se sentía: «Adri, no te reconozco. Yo te tengo que explicar muchas cosas, pero no entiendo nada de lo que has hecho». El que fuera novio de Mariona trató de sincerarse sobre cómo ha sido esta experiencia para él: «Yo he tenido una conexión real con Mónica. Me ha hecho disfrutar de la experiencia según pisé Villa Playa».

La participante de La isla de las tentaciones 7 le hizo saber que, a pesar de todo, desde el primer día le defendió. Pero, después de todo lo que ha hecho, era incapaz de entender su actitud en la hoguera final: «Yo me esperaba un Adri quizás triste o dolido, y me viene con unos aires de prepotencia…», confesó a Sandra Barneda. Adri le confesó que paró los pies en numerosas ocasiones, lo que provocó que Mariona estallase: «¿Has puesto el freno follándote a Mónica?».

Poco después, los espectadores de La isla de las tentaciones 7 fueron testigos de uno de los momentos más duros y tensos de esta hoguera final. Mariona y Adri se miraron a los ojos, y ella llegó a una conclusión: «No estoy sintiendo nada, y creo que tú tampoco». El joven, por su parte, le pidió disculpas, una y otra vez: «Me he equivocado, me he dejado llevar por las imágenes. He llorado lo que no está escrito. No me puedo creer que fuera no vayamos a estar juntos».

Como consecuencia de la tensa situación que estaban viviendo, Mariona no pudo evitar las lágrimas: «Te lo has cargado todo», mientras que Adri volvió a hablar: «Déjame demostrártelo. Me queda mucho amor por darte». La joven estaba cada vez más enfadada, a la par que decepcionada: «¿Pero has visto lo que has hecho? Has actuado por venganza». Y todo porque Adri estaba absolutamente convencido de que Mariona había llegado a algo más con Julen en la cama, algo que realmente no sucedió.

La decisión final de Mariona y Adri en la hoguera final de La isla de las tentaciones 7

Tras un tenso y doloroso momento en el que la todavía pareja se miró a los ojos y desvelaron lo que sentían en ese momento, Sandra Barneda no dudó en empezar a formular la famosa pregunta: «Adri, ¿cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Con Mariona, solo o con un nuevo amor?».

Él lo tuvo claro, quería marcharse de República Dominicana con Mariona, a pesar de reconocer que la experiencia le ha superado. Llegó el turno de la joven, por lo que la presentadora le hizo la misma pregunta que a él. Tras unos segundos que fueron eternos, Mariona respondió: «Sola. Yo me quiero ir sola». Y añadió, entre lágrimas: «Porque este no es mi Adri. Lo he dicho cada día… Es que no es él».

«Hemos llegado aquí, y el primer día ya no estabas pensando en mí», continuó diciendo Mariona. Adri intentó hablar, tras conocer la respuesta de su ya ex pareja: «Que me he confundido…», pero la joven respondió: «Hemos caído los dos en la tentación, eso se podía hablar, pero llegar a estos extremos, no ver nada de ti… No te reconozco, Adri, por Dios». Sin duda, esta experiencia ha servido para que la joven ponga punto y final a esta etapa de su vida ya que, como ella misma ha confesado: «Esta experiencia ha servido para priorizarme y, aunque sea duro porque me va a costar muchísimo, el primer paso ya lo he tomado».