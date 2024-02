El pasado miércoles 21 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 7 en Telecinco. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de numerosos acercamientos, así como de una nueva hoguera de las chicas. En ella, Marieta perdió los nervios y cargó contra la tablet del programa, en la que se estaban emitiendo imágenes de Álex con Gabriela.

Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo se celebró alguna que otra fiesta más tanto en Villa Montaña como en Villa Playa. De esta forma, observamos cómo varios tentadores y tentadoras fueron acercándose cada vez más a varios participantes. Es más, no tardó en sonar de nuevo la temida alarma roja. En esta ocasión, en la villa de las chicas.

🔥 ‘La isla de las tentaciones’, SIN RIVAL una semana más con su TERCER MEJOR SHARE (16,1% y 1.262.000) 🔥 LÍDER DE LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 🔥 3,4 millones de espectadores únicos conectan con el reality de @SandraBarneda pic.twitter.com/Gqs1J8qbWl — Mediaset España (@mediasetcom) February 22, 2024

Fue por Mariona. La pareja de Adrián, poco a poco, va conectando cada vez más con Julen. Son muchos los momentos que han ido compartiendo juntos, haciendo que ese feeling fuera aumentando considerablemente. Hasta tal punto que, durante una fiesta en Villa Montaña, acabaron besándose.

Todo comenzó cuando, horas antes de esta nueva fiesta, Julen decidió volver a hacer una apuesta con Mariona para poder conseguir un beso: «Me lo das si coincidió en el mismo color de ropa que tú». Lo que la joven no esperaba es que su tentador iba a aparecer con una camiseta de color azul eléctrico que era exactamente igual que el vestido que había escogido para la ocasión. «Soy bueno, ¿eh?», comenzó diciendo Julen, a lo que Mariona respondió: «No se creen que hayas coincidido sin hacer trampas».

A pesar de que el joven había ganado la apuesta, la novia de Adrián no estaba segura de si iba a cumplir con su palabra: «Que no se emocione, ya veremos». En uno de los juegos durante la fiesta, Julen y Mariona tuvieron que aguantarse la mirada durante un tiempo. La joven no pudo evitarlo y dio un pequeño beso a su tentador.

Más tarde, en el sofá que hay en Villa Montaña, continuaron con ese juego ya que Julen alardeaba de que la joven no había podido aguantarle la mirada. Al volver a hacerlo, Mariona acabó cayendo de lleno en la tentación, al darse un beso de lo más apasionado con Julen. Esto provocó que la alarma roja sonase en Villa Playa.

«Al final, no se podía evitar. He besado a Julen. Besa muy bien, y ahora mismo me da miedo de tener ganas de repetirlo», confirmó la participante de La isla de las tentaciones 7. El tentador, por su parte, dejó claro que ese beso no iba a cambiar absolutamente nada entre ellos. Es más, no tardó en acompañarla a su habitación para darle un beso de buenas noches antes de marcharse a su habitación. Algo que lleva haciendo, prácticamente, desde que Mariona llegó al programa.