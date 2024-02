El pasado miércoles 21 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 7. Por lo tanto, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de una nueva hoguera de las chicas. Marieta sabía a la perfección que Álex ya había cruzado todos los límites con Gabriela pero, aun así, no se esperaba ver ciertas imágenes.

Hasta tal punto que ha acabado arremetiendo contra la tablet en la que ven las imágenes de sus parejas. Todo comenzó cuando, en la hoguera, llegó el turno de Marieta. Entre otras tantas cuestiones, la participante reconoció que sentía tanto rabia como decepción por cómo estaba actuando Álex.

A pesar de que ella también le ha sido infiel, deja claro que lo suyo es diferente: «Yo no me quito a mi novio de la cabeza». Tras haber tenido un cara a cara con Gabriela, lo único que quería Marieta era saber a quién de las dos había echado más de menos Álex. De esta forma, en las imágenes, no solamente comprobó que la cosa entre su novio y la tentadora seguía intacta, sino que fueron a más.

Marieta explota con las imágenes de Álex y Gabriela 💥 🏝️ #LaIslaDeLasTentaciones8

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/QWgjashPYo — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 22, 2024

Marieta soportó ver las primeras imágenes, en las que la complicidad entre Álex y Gabriela era más que evidente. Tras haber pasado 24 horas separados tras el veto de las chicas en la hoguera anterior, los dos estaban con más ganas que nunca de estar juntos. En la siguiente tanda de imágenes, Marieta no aguantó ver cómo su pareja y la tentadora estaban teniendo sexo. Hasta tal punto que estalló como nunca, cogiendo la tablet del programa para parar las imágenes.

«¡No! ¡No quiero ver esto! ¡No! ¡Quítame esto! ¡No lo voy a ver!», comenzó diciendo Marieta, a gritos. Sus compañeras, sobre todo Ana y María, trataron de calmarla puesto que estaba muy alterada por la situación. «No lo voy a ver, no quiero saber de esto, por favor. ¡Qué poca vergüenza! Si el amor no es vengativo, ¿esto qué es?», comenzó diciendo. Acto seguido, exclamó: «¡Mi novio no me ha querido en su vida!».

Sandra Barneda para los pies a Marieta: «¿Cuál es la diferencia entre lo que haces tú con Sergio y entre lo que hace Álex con Gabriela?»

La presentadora de La isla de las tentaciones 7 estaba impactada por la reacción de la concursante. Por ese mismo motivo, no dudó en preguntarle qué diferencia había entre lo que ella hacía con Sergio a lo que hace su pareja con Gabriela. La joven respondió con contundencia: «Esto es guarreo. Lo mío es mucho más bonito que todo eso. No tiene ni punto de comparación».

Por si fuera poco, Marieta dejó claro que está convencida de que Álex está actuando de esa manera por pura venganza. Lo que nadie imaginaba es que, de un momento a otro, la joven fuera a romper a llorar como nunca: «No es justo lo que me está haciendo por una conexión real. No es justo. Lo único que le pedí fue no nos hiciéramos daño y mi novio lo está haciendo aposta, me está haciendo daño».

Acto seguido, sin poder parar de llorar, Marieta fue más allá: «Yo no me quito a mi novio de la cabeza. No me merezco esto, Sandra. Siento si lo he hecho mal, pero no me lo merezco». Sin duda, la joven vivió una de las hogueras más complicadas y tensas de su paso por La isla de las tentaciones 7.