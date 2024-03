Sandra Barneda, protagonista de la hoguera final de María y David: «No os lo toméis a mal, pero…»

El pasado miércoles 13 de marzo pudimos disfrutar de uno de los momentos más esperados para los espectadores de La isla de las tentaciones 7, programa presentado por Sandra Barneda. Estamos hablando, cómo no, de las hogueras finales. Los primeros protagonistas fueron David y María que, tras numerosos reproches, vivieron un instante repleto de tensión. Y todo por culpa de Zaira.

La tentadora de David irrumpió en la hoguera con una tablet, asegurando que entre los dos había habido «juegos» algo subidos de tono. María estaba llegando al límite mientras que David dejaba claro que no había pasado nada con Zaira. Eso sí, confesó que había visto cómo «se tocaba» en el baño, pero nada más allá: «Ella me estaba poniendo cachondo, pero no hice absolutamente nada. Miré dos segundos y ya está».

María estaba verdaderamente destrozada por la situación, dejando claro que tenía muchísimas ganas de llorar y de marcharse a su casa. Eso sí, quiso hacer hincapié en que si eso mismo hubiera pasado entre ella y Álvaro Boix, David estaría tremendamente cabreado. Él mismo lo reconoció: «Puede ser, y más con un chico que ha tenido antes algo».

SI hay algo que estaba marcando esta hoguera final de María y David fueron la cantidad de reproches que se lanzaron el uno al otro. Tras empezar a ver las imágenes, la joven aseguró que muchas de las actitudes que había tenido su pareja en Villa Playa le habían destrozado, sobre todo cuando él repetía una y otra vez que ella no le valoraba lo suficiente: «Como tú te has comportado es de no valorarme», aseguró María.

Llegó el turno de ver las imágenes en Villa Montaña con Álvaro Boix, lo que provocó la siguiente reacción en David: «Tú también has jugado. Has hecho lo mismo que yo, encima con un chaval que es tu ex novio y que te has acostado con él después de estar conmigo. Si hago yo eso tú me dejas», espetó.

Al ser conscientes del instante tan sumamente tenso que estaban viviendo, Sandra Barneda decidió hablar para tratar de calmar la situación. De esta manera, la presentadora de La isla de las tentaciones 7 quiso hacerles una petición muy concreta: que se mirasen a los ojos y hablasen, de una vez por todas, con el corazón.

Aunque le costó empezar a hablar, David reconoció que entendía el enfado de María con algunas de las imágenes que había visto de su estancia en Villa Playa. A pesar de todo, aprovechó la ocasión para dejarle algo muy claro: «Quiero estar contigo. Te quiero muchísimo, si no quisiera estar contigo no estaría».

Fue entonces cuando María no pudo evitar romper a llorar, verdaderamente desconsolada. Fue entonces cuando hizo la siguiente confesión: «Lo he pasado muy mal. He estado fatal, no he visto en las imágenes al David que yo conocía». Lejos de que todo quede ahí, la joven fue mucho más allá: «Me he dado cuenta de que estoy muy enamorada de ti y que quiero estar contigo».

La decisión final de María y David en la hoguera final de La isla de las tentaciones 7

Tras haberse sincerado como nunca, y con el corazón, Sandra Barneda les hizo saber que tenían que responder a la famosa pregunta y el primero en hacerlo iba a ser David. «¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Con María, solo o con un nuevo amor?». El joven no tardó en dar a conocer su decisión: «Me quiero ir con ella».

Acto seguido, añadió algo más: «Me he dado cuenta de que la quiero más de lo que pensaba, no la cambiaría en la vida. Quiero ser feliz con ella». Llegó el turno de María y, después de que Sandra le hiciera la misma pregunta, respondió con contundencia: «Con David. Estaba deseando poder decirlo. Tenemos muchas cosas que hablar, pero quiero mi vida contigo y lo tengo más claro que nunca».

Los dos no tardaron en darse un apasionado beso. A los pocos segundos, Sandra Barneda volvió a hablar e hizo un comentario que no tardó en hacerse viral en redes sociales: «Espero que esta aventura refuerce vuestra relación. Espero que seáis muy felices y, no os lo toméis a mal, pero espero no veros más por aquí». ¡El amor de David y María ha triunfado!