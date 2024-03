Marieta estalla contra Álex en la hoguera final: «Hasta el último momento haciéndome daño»

No es ningún secreto que Marieta y Álex se han convertido en dos de los grandes protagonistas de La isla de las tentaciones 7. Por lo tanto, inevitablemente, su hoguera final era una de las más esperadas, puesto que los dos habían caído de lleno en la tentación, llegando a tener sexo con Sergio y Gabriela respectivamente.

«A ver qué me cuenta el ridículo», comenzó diciendo Marieta mientras se dirigía a su encuentro con Sandra Barneda. A los pocos segundos, apareció Álex y lo hizo dispuesto a dar un abrazo a la que todavía era su pareja, pero ella le rechazó. «¿Te lo has pasado bien?», le preguntó, tirando de ironía. «Sí, mejor que tú. ¿Qué quieres, que me quede llorando?», respondió, a lo que ella fue más allá: «Si me quieres, lloras».

Ante esa respuesta, y como no podía ser de otra manera, Álex se quedó completamente impactado y sin palabras: «¿Me pones los cuernos y me estás dando clases sobre lo que hay que hacer?». Pocos segundos después, ocurrió algo que dejó sorprendida a la audiencia. Sandra Barneda preguntó a Álex cómo había visto a Marieta, después de todo. «Muy guapa», respondió. El ambiente cambió en tan solo un instante, hasta tal punto que la presentadora de La isla de las tentaciones 7 quiso saber si estaban tonteando.

Acto seguido, llegó uno de los momentos más complicados para ambos en la hoguera final: la visualización de las imágenes de su paso por Villa Montaña y Villa Playa y, por ende, sus respectivas infidelidades. Marieta se avergonzó al ver los vídeos en los que aparecía teniendo sexo con Sergio pero, además, se indignó muchísimo al saber que Álex estaba teniendo sexo con Gabriela cuando ella se coló en su villa.

Álex no tardó en dejar algo muy claro: «No te escuché, si no hubiera salido. No me gusta ver eso pero, si ella no hubiera fallado, yo no hubiera caído». Lejos de que todo quede ahí, Marieta aprovechó la ocasión para confesar que esta experiencia le había servido para darse cuenta de las carencias que tenía su relación. De hecho, los dos tuvieron una fuerte discusión, sobre todo cuando recordaron el momento en el que Marieta confesó que su sexo con Álex era monótono.

Él reconoció que siempre había sido el que la buscaba y al final se cansó. Además, aprovechó para reconocer que se había quejado de que Marieta no le daba cariño. Eso fue lo que provocó que la joven rompiera a llorar: «No sé dar cariño. Y me esfuerzo todos los días. No es porque no me salga. Es que no me sale dar cariño». Álex aprovechó para hacer una confesión: «Cuando me das un abrazo, lo haces tan pocas veces, que se me pare el mundo», lo que provocó que Marieta llorase aún con más intensidad: «Lo siento, lo siento por no darte cariño. De verdad que lo siento».

La decisión final de Marieta y Álex en la hoguera final de La isla de las tentaciones 7

Tras un instante en el que las lágrimas y las disculpas constantes hicieron acto de presencia, Sandra Barneda anunció que la hoguera final había llegado a su fin. Por tanto, debía formular la pregunta más famosa del reality, y la primera en responder iba a ser Marieta: «¿Quieres abandonar La isla de las tentaciones con Álex, sola o con un nuevo amor?».

Ella tuvo claro que, pese a todo, quería marcharse de República Dominicana junto a su pareja. Llegó el turno de Álex, al que Sandra hizo la misma pregunta. Antes de dar una respuesta contundente, comenzó diciendo lo siguiente: «Creo que no puedo perdonar todo lo que has hecho. Me faltan muchas cosas contigo, más de las que pensaba». Marieta respondió: «Yo creo que todo tiene solución, que siempre hemos podido contra viento y marea, que los dos nos hemos equivocado. Que el amor real no es perfecto».

Pero él no estuvo de acuerdo: «Esto me ha hecho pensar. Lo siento mucho, de verdad. Hay personas que sí me valoran, que sí se preocupan por entenderme, que me dan lo que necesito y que quiero seguir conociendo. Me voy con Gaby». Así pues, puso punto y final a su relación con Marieta tras su paso por La isla de las tentaciones. Ella no tardó en reaccionar: «Hasta el último momento haciéndome daño».

La reacción de Marieta a la decisión de Álex: «Esto me parece ridículo»

Acto seguido, Gabriela irrumpió en la hoguera por lo que Álex le hizo saber la decisión que había tomado, y lo hizo delante de Marieta: «Sabes que lo que tenemos nosotros es real. Sabes que la quiero, pero que no le puedo perdonar lo que ha hecho. Y sabes también que hay muchas cosas que tenemos en común y he decidido irme contigo». Los dos se abrazaron y se besaron, lo que provocó que Marieta decidiera marcharse ante la incómoda situación que estaba viviendo: «Esto me parece ridículo».

Al rato, regresó y lo hizo para dirigirse a Gabriela: «Vengo a explicarte que mi novio es un dependiente emocional. No sabe estar solo». Y añadió: «Eres la chica que le ha dado cariño pero pronto te va a dar la patada porque no va a aguantar el ritmo de vida que tú llevas porque no la aguanta de nadie. De todas maneras si os va a bien me alegraré de que esto te haya servido y nada, a ver si me invitáis a la boda». Por lo tanto, Marieta se marchó sola de La isla de las tentaciones 7, mientras que Álex decidió hacerlo con Gabriela, la persona que conoció en Villa Playa.