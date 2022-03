El clan Pantoja se encuentra más dividido que nunca. En las últimas horas, Isa Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, han tenido que hacer frente una sorprendente noticia.

Después de una semana complicada para la tonadillera en la que ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados, podría enfrentarse a penas de cárcel por un supuesto delito de insolvencia punible. Lejos de que todo quede ahí, la sevillana ha vuelto a ser noticia por desheredar a sus hijos. Asraf Beno, actual pareja de Isa Pantoja, ha contado en el plató de ‘Viva la vida’, cómo se encuentra la hija de la cantante al conocer la noticia de la herencia.

#ÚLTIMAHORA | Isabel Pantoja va a desheredar a sus hijos https://t.co/hat3ncVnyz — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 24, 2022

El modelo ha asegurado que la mayor preocupación de su pareja no es el dinero, o al menos lo que pretendía hacer su madre con su herencia, de ser cierta: “A Isa no le importa la herencia. Ella quiere estar bien con su madre y su familia y lo de la herencia le da igual”. De igual manera, comentaba que a pesar de que existe el rumor: “Ella no sabe si es verdad o no pero no le da importancia. Le ha chocado…”.

Isa acudió a Cantora preocupada por el estado de salud de su madre, que es lo único que la importa ahora: “Isa sintió que tenía que ir a ver a su madre y estaba contenta. Pasó la tarde y estuvieron muy bien. Cuando volvió a casa la vi mucho más relajada. La vi mucho mejor”. Asimismo, se ha mostrado afectada por la situación, y ha pedido respeto por su madre.

Sin embargo, esta no es la única polémica que rodea a la familia Pantoja. En cuestión de horas se estrenará la docuserie que la tonadillera en ‘Sálvame’. En esta, Isa Pantoja y Kiko Rivera tendrán protagonismo, entre otras cuestiones, por su controvertida relación con su madre.