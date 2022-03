Jorge Javier Vázquez ha respondido de forma muy contundente a Anabel Pantoja por defender a Isabel Pantoja. El juicio de la tonadillera es la noticia de la semana y va a provocar muchas polémicas.

Las imágenes de la cantante entrando a los juzgados han generado un nuevo debate. La sobrina de Isabel Pantoja asegura que no se ha dado el mismo trato que han tenido otros famosos cuando han pasado por esta misma situación. Esta denuncia la ha pronunciado desde el plató de ‘Sálvame’.

«Suena mal que lo diga yo, pero creo que todos somos iguales y ahí se ve lo que yo reclamaba ayer», ha comentado Anabel Pantoja. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha recriminado estas palabras de la colaboradora.

Jorge Javier recrimina a Anabel su defensa a su tía Isabel Pantoja: tienen un momento tenso y ambos abandonan el plató https://t.co/AKiuctyGnY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 23, 2022

«Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo contigo. Ayer caímos en la trampa todos, hemos caído en decir: ‘pobrecita’ cuando creo que con una actuación simple de su abogado se habría evitado», explica el presentador y la influencer se ha mostrado muy enfadada por estas declaraciones del cómico. «Puedes pensar que es una estrategia, pero no puedes negar la mayor y muchos han ido porque han cometido delitos similares», asegura la sevillana.

Ante estas palabras, el presentador ha reaccionado en brote. «Qué casualidad que solo pasa con tu tía, les conviene, estoy cada vez más convencido», enunció el catalán. Estas explicaciones fueron un ataque directo hacia la colaboradora que acabó abandonando el programa. Jorge Javier Vázquez salió detrás de ella para evitar que saliera.

Tras unos momentos fuera, ambos han estado charlando en privado. Anabel Pantoja ha comentado que estas palabras le han dolido, y tras tranquilizarse, no ha dudado en abrirse en canal sobre todo lo que está pasando. «Quien quiera que se lo crea y quien no quiera que no se lo crea, estamos en un país libre. Ella no lo sabía», concluye la influencer.