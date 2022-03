El juicio al que se ha sometido Isabel Pantoja no ha dejado indiferente a nadie ya que, tras nueve años desde el Caso Malaya, volvía a sentarse. La cantante dejaba Cantora entre lágrimas sabiendo que en caso de que se confirme y salga culpable de un delito de insolvencia punible podría entrar en prisión de nuevo. Muchos han sido los que han criticado este acto y su sobrina, Anabel Pantoja, está sacando capa y espada para deshacerse de todos.

Uno de los más críticos ha sido Fran Rivera, hermano de Kiko, quien mantiene una enemistad con la tonadillera desde hace mucho tiempo. «A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Esta mujer todo lo malo que le pase se lo merece (…) Era una madrastra de cuento, no nos hablaba bien y no nos trataba con cariño. Yo creo que no quiere a nadie», proyectaba como un misil directo a Isabel el torero desde ‘Espejo Público’.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en posicionarse al lado de su tía y mandarle un mensaje al hermano de su primo: «Ese tipo de personas que dicen eso es más mala persona», sentenciaba. «Un besito Fran, cuídate, que te vaya bien y que tengas mucha salud. Desear el mal a alguien es feo. No está bien», le aconsejaba sobre su actitud hacia la que fue su madrastra.

No obstante, Anabel Pantoja no ha sido la única en reaccionar, y es que, Kiko Rivera decidía compartir una carta con un mensaje profundo dejando claro lo que piensa a pesar de la relación nula que tiene a día de hoy con su madre. «La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno. Se puede volver en tu contra. Eso deberían aprenderlo algunos», relataba el DJ, dejando claro que no deseaba nada malo para Isabel Pantoja. Esta situación ¿provocará un nuevo distanciamiento entre los hermanos?