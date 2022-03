Las imágenes donde aparece Isabel Pantoja rodeada de una multitud de periodistas a su entrada al juzgado se han vuelto virales. La mayoría de los programas de la televisión han comenzado su emisión comentando este acto por lo llamativo que ha sido. El entorno de la cantante ha decidido hablar sobre ello y no con palabras bonitas hacia los periodistas precisamente, entre ellos Anabel Pantoja.

La sobrina de la tonadillera lo ha comentado en sus redes sociales, pero también ha querido hacerlo en directo en ‘Sálvame Lemon Tea’ para dar su opinión crítica de los hechos: «No me encuentro bien. No puedo ni mirar las imágenes porque se me revuelve todo. Es una persona a la que quiero y no me gusta verla en esa situación». «No he podido hablar con ella. Los compañeros deberían haberse ayudado entre ellos. Me parece lamentable que, aunque sea Isabel Pantoja, he visto juicios y nunca he visto esa exposición», ha señalado.

«Yo creo que la imagen ya la tenían. No hacía falta esto. Mi tía parecía Bin Laden. Parecía que había matado a alguien», siguió comentando la colaboradora de ‘Sálvame’. «Me cabrea porque se le han hecho fotos al entrar, se le ha hecho el vídeo. Igual que se ha hecho con Isabel Pantoja, ¿por qué no se hace con otros personajes?», ha lanzado al aire la prima de Kiko Rivera sobre la invasión de periodistas que han asaltado a su tía.

«Hoy se han superado todos los límites», ha sentenciado Anabel Pantoja. Por otro lado, Belén Esteban también ha querido hablar y lo ha hecho mostrando su apoyo a su gran amiga: «Igual que a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se les pone una valla amarilla, Isabel, sea culpable o no, tenía que tener vallas para haber evitado esto. Si se hace con unos, que se haga con todos».