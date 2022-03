Anabel Pantoja se ha pronunciado por primera vez sobre su posible participación en ‘Supervivientes 2022’. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha respondido este miércoles a los rumores que la posicionan como una de las concursantes de la nueva edición.

Cabe recordar que Anabel ya participó en el reality más extremo de Telecinco hace unos años. Sin embargo, aquella experiencia no terminó demasiado bien debido a que tuvo que abandonar la isla precipitadamente. No obstante, la organización del programa podría haberle dado una segunda oportunidad.

“Fui hace 8 años y me volví tan pronto… y la caña que me han dado desde entonces», comentó Anabel en una conexión en directo con Sálvame este miércoles. Además, reveló que le encantaría volver a participar junto a uno de sus compañeros de programa.

‘Sálvame’ quiere postular a Anabel Pantoja y Kiko Matamoros para ‘Supervivientes’: «No me importaría ir con ‘pink» https://t.co/YHH8XiqHVq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 16, 2022

“Me encantaría volver. Aunque creo que no puedo repetir. Pero me encantaría ir con Kiko Matamoros”, exclamó Anabel, que además quiso señalar que: “Supervivientes no es lo mismo si no lo presentas tú, Jorge Javier”, después de los rumores que apuntaban a una posible marcha del catalán.

Anabel también señaló que ‘Supervivientes’: “Me vendría fenomenal para despejarme la cabeza. Estoy pasando unos días raros, intensos. Deseando volver a casa para poder recuperar mi vida». Por su parte, Jorge Javier Vázquez preguntó a Anabel quien le gustaría que la defendiera en plató, en el caso de volver a participar en el ‘Supervivientes’. Y parece que la colaboradora lo tiene muy claro.

«Si fuera a ‘Supervivientes’, por una parte no me importaría que fuera Omar, porque me conoce muy bien. Pero ya tengo a una persona pensada en el caso de que vaya. ¿Te imaginas que eligiera a mi tía para que me defendiera?», bromeó Anabel, dejando su participación en el aire.