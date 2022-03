Anabel Pantoja no está viviendo su mejor época, y es que, desde que comunicó su ruptura con Omar Sánchez, no han dejado de surgir problemas. Alejarse de la persona con quien ha compartido seis años de su vida no está siendo fácil, su padre, Bernardo Pantoja, se encuentra muy delicado de salud, pero ya se encuentra con el alta médica en casa y mejorando día tras día. Sin embargo, ahora le ha tocado a ella una faringitis.

La colaboradora de ‘Sálvame’ tiene la garganta muy delicada de siempre y con los viajes que ha estado haciendo de un lado a otro el cambio de tiempo le ha afectado. Así, no ha podido ir a ‘Sálvame’ como todos los lunes, ya que se encuentra en cama. La sevillana quiso comunicar en sus redes sociales cómo se encontraba, a la vez que ha creado una preocupación en sus seguidores por su madre, ya que será intervenida quirúrgicamente. «Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida. Que dónde ando… Bueno, estoy en Sevilla, tenía previsto viajar hoy a Madrid para trabajar en Sálvame, pero ya sabéis que estoy aquí con lo de mi padre, que es muy lento», explicó Anabel Pantoja.

#NOTICIA @AnabelPantoja00 nos cuenta que está en Sevilla cuidando a su padre y que, en breve, su madre también se opera. La colaboradora de @salvameoficial explica que su vida transcurre en un hospital y que ella misma ha tenido que ir s urgencias por unas placas en la garganta pic.twitter.com/Ks7BQ1mDfV — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) March 15, 2022

En el video se la veía cansada, pero llevándolo con humor: «He tenido que ir a urgencias porque tengo faringitis aguda, tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y mal cuerpo. Entonces me voy a quedar aquí porque encima a la Merchi la operan el jueves. Se nos junta todo. Hospital Central se llamaría mi vida ahora mismo. Estoy bien, dentro de lo que cabe y a seguir luchando», acabó diciendo la tertuliana.

La familia Pantoja no deja de ser noticia, sea una cosa u otra. Kiko Rivera también hablaba de su salud hace unos días, ya que le habían diagnosticado diabetes, una enfermedad que ha heredado de su tío Bernardo y de su madre. «Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir», escribió el cantante y dj en sus redes sociales.