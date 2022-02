Anabel y Bernardo Pantoja han vivido la última semana con muchas tensiones tras conocer la noticia de un hijo secreto de Bernardo y su posterior ingreso hospitalario. Ante los últimos acontecimientos, la relación entre padre e hija demuestra ciertas tensiones que vienen de lejos.

Las primeras especulaciones sobre una posible mala comunicación entre padre e hija aparecieron en 2018 cuando Bernardo Pantoja se casaba con Junco, tras divorciarse de la madre de Anabel. Una discreta celebración a la que no acudió su hija ni familiares cercanos, lo que tensó la relación. Un año después se conocía el delicado estado de salud del hermano de Isabel Pantoja, pero su primogénita aseguró en el programa de Sálvame que estaba mejorando y que mantenía el contacto con él de forma continua.

El pasado mes de octubre, Anabel celebraba su boda en la playa sin la asistencia del que hubiera sido su padrino, Kiko Rivera. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame explicaba en el programa que su padre no podía acudir debido a sus problemas de salud. : La ceremonia tuvo lugar en la playa, por lo tanto, Bernardo no podía acceder con facilidad debido a que se encuentra postrado en una silla de ruedas. Ante las críticas de sus compañeros quiso defenderse asegurando que entre ellos no había ningún problema: “A mi padre le tengo en un pedestal y me quiere con locura y quiere que su hija se case donde quiera y me lo va a respetar y me lo respeta”.

Cuatro meses después de contraer matrimonio, Anabel anunciaba en Telecinco que se separaba de Omar Sánchez, un momento complicado para la sobrina de la tonadillera). A esta delicada situación personal que está atravesando la tertuliana, se le suma otro problema, el de que han salido a la luz unas conversaciones en las que su padre confirma que tiene un hijo secreto, algo que ella negó en varias ocasiones en las que se trató el tema en el espacio donde trabaja.

“Dame la pasta y hablamos claro sobre mi hijo secreto”, se escuchaba decir a Bernardo en un audio que hacía público Sálvame. La tertuliana hacía frente a las declaraciones que realizaba su padre sobre este nuevo miembro de la familia, asegurando que desconocía la existencia de su hermanastro.

En dicha entrevista, Berrnardo aseguraba, no solo que tenía otro hijo, sino que mantenía relación con él desde hace algún tiempo. “Nunca he escondido que tengo un hijo secreto. Tengo muy buena relación con él desde hace 20 años”, decía. La respuesta de Anabel no se hizo esperar y quiso salir rápidamente del programa “Yo ya tendré la conversación que tenga que tener con mi padre, pero no la voy a contar”, sentenció.

Esta semana, tras conocer la existencia de Luis, el hijo secreto que vive en Sevilla, Bernardo ingresaba en un hospital de la ciudad andaluza debido a sus problemas de salud. Anabel, que continuaba asistiendo al programa donde trabaja, fue muy criticada por no acudir inmediatamente al lado de su padre. Sin embargo, el jueves subía una historia a Instagram donde se veía agarrada a la mano de su progenitor con un mensaje que decía “ya está aquí tu princesa”, demostrando que están unidos a pesar de las últimas novedades.