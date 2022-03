Kiko Hernández asegura que Anabel Pantoja podría tener una nueva ilusión. El colaborador asegura que podría estar conociendo a un chico tras su ruptura sentimental con Omar Sánchez.

Ante las fotografías que han salido en los últimos días de Omar Sánchez ligando con una chica en Gran Canaria, Kiko Hernández ha añadido que su compañera también está rehaciendo su vida.

«Yo le dije a Anabel Pantoja que estaba claro que le gustaba alguien. Pero ella decía todo el rato que no. A mí me lo dice una persona muy muy cercana. Me ha dado la información a cambio de que nunca revele quién es», ha afirmado el madrileño.

Kiko Hernández da información del chico que podría ser la nueva ilusión de Anabel Pantoja: «Hay un flechazo entre los dos» https://t.co/haBSNaCM8W — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 9, 2022

«Estás conociendo a un chico, insistí, y ella me lo negaba. Pero la persona que me lo ha dicho, más cercana no puede ser. Una de las primeras quedadas que tienen es en el restaurante Casa Fernando, en Gran Canaria. Han quedado en varias ocasiones ahí», ha asegurado el colaborador de ‘Sálvame’.

«Anabel es muy amiga de la madre de Álvaro. Anabel hizo amistad primero con la madre. Al hacerse amigas, ella le presentó a Álvaro y hubo un flechazo», finaliza el madrileño. Todas estas afirmaciones contrastan con lo que ha dicho Anabel Pantoja, quien ha afirmado constantemente que ahora no estaba buscando el amor.

La sobrina de Isabel Pantoja le preguntó a su compañero quien le había contado todo eso y estuvo insistiendo para saber quién había dicho esa información. Belén Esteban también comentó que le parecía toda esta situación. «Sé que Kiko tiene mogollón de fuentes, pero quiero dejar claro que la foto que ha enseñado es en la casa de sus amigos y de lo que ha dicho no tengo ni idea», señala la de Paracuellos.