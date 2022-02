Kiko Rivera ha reaccionado ante la noticia de un video muy comprometido. Este polémico contenido mostraría una infidelidad hacia su mujer, sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre este tema muy enfadado.

Este domingo ha saltado la noticia de un supuesto vídeo del Dj junto a una chica y que está circulando por las redacciones de los medios de comunicación. Estas imágenes podrían poner en peligro su relación con Irene Rosales. Suso Álvarez se ha puesto en contacto con el hermano de Isa Pantoja y ha asegurado que está bastante cabreado.

El colaborador de ‘Viva la vida’ no ha dudado en llamar a su amigo en cuanto ha saltado este bombazo. “Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada. Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales”, ha declarado el catalán.

La reacción de Kiko Rivera tras los rumores de un supuesto vídeo comprometido junto a una chica #VivaLaVida486 https://t.co/T8lohtzAp9 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 27, 2022

“Estaba cabreado. Tiene la conciencia muy tranquila”, ha explicado Suso Álvarez. Raquel Bollo ha añadido desde el mismo plató que “si él tuviera alguna duda de ese vídeo, no sería tan rotundo a la hora de decir que es mentira”.

Diego Arrabal ha hablado sobre este supuesto video comprometido de Kiko Rivera y ha asegura que se sabe “fecha del vídeo, dónde se graba, qué se ve y el motivo por el que no se puede ver”, decía el paparazzi.

“Por la fecha en la que se grabó el vídeo, ya estaba con Irene Rosales. Yo no he visto el vídeo, pero me creo a la fuente de donde viene”, añadía el fotógrafo. Sin embargo, ‘Viva la vida’ se ha puesto en contacto con otras redacciones de la prensa del corazón y han negado poseer dicho material sobre el hijo de Isabel Pantoja.