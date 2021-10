Podría decirse que la relación de Kiko Rivera con ‘Sálvame’ siempre será una relación de amor-odio. Desde que el famoso programa de Mediaset encendió sus cámaras por primera vez, el hijo de Isabel Pantoja ha acudido en numerosas ocasiones al programa para conceder algunas entrevistas, objetivo que pretendía volver a cumplir recientemente, pero se vio frustrado.

Según se ha revelado públicamente en el propio ‘Sálvame’, el DJ pedía una cantidad tan desorbitada de dinero por acudir al programa para hablar de los últimos problemas surgidos en el clan Pantoja, que se negaron en rotundo. Una bomba que fue prendida por la propia Belén Esteban, que declaró que Rivera pedía nada menos que 60.000 euros.

.@BelenEstebanM asegura que Kiko Rivera sí quiso sentarse en @DeluxeSabado y da la cifra exacta que pidió: «Que diga la verdad» 💥 https://t.co/E5FjvKV8el — Telecinco (@telecincoes) October 18, 2021

Debido a ello, el hijo de la tonadillera acudió visiblemente enfadado a sus redes sociales y solicitó que no quería que le llamaran ni la cadena ni la productora para que le pidieran ir al plató del ‘Sábado Deluxe’. «Se le llama porque dice que viene y pidió dinero», comenta Belén Esteban sobre el asunto.

«¡Que diga la verdad!», exigía la colaboradora en directo en el programa. «Me parece muy bien lo que pide si se lo dan, pero si la producción cree que es excesivo que no diga dejadme de llamar cuando tú quieres venir por un precio», sentenció haciendo alusión a los 60.000 euros que pidió Kiko Rivera. Sin lugar a duda, las declaraciones de la colaboradora no dejaron indiferente a nadie, y no es para menos.

De momento, el DJ no ha realizado ningún tipo de comentario sobre las declaraciones que realizó Belén Esteban. Eso sí, lo que está claro es que ha nacido una nueva polémica entre Mediaset y Kiko Rivera.