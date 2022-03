La actual pareja de Isa Pantoja, Asraf Beno, se ha sentado el pasado domingo en el plató de ‘Viva la vida’, donde se ha vuelto a enfrentar a las últimas polémicas referentes a su familia política.

La última le toca muy cerca. Y es que hace unos días celebraron el octavo cumpleaños del hijo de Isa, Albertito. Y para sorpresa de algunos, sin la presencia de su tío Kiko Rivera ni su abuela Isabel Pantoja, algo por lo que el modelo se ha mostrado duro y directo.

Isa Pantoja excusó a su madre tras no felicitar a su hijo por el día de su cumpleaños. Es una situación que ella misma respaldaría, debido a que supuestamente, la tonadillera no disponía de un teléfono móvil y que, a causa de este infortunio, no habría realizado la llamada.

Sin embargo, para el modelo esta situación no tiene ningún tipo de excusa: “Han tenido buen contacto [madre e hija] y me ha parecido raro que no felicitara a su nieto. Si se te olvida lo haces más tarde, o le pides el móvil a tu hermano [Agustín Pantoja] si no tienes” le contaba a la presentadora, Emma García.

Isa Pantoja confirma que Kiko Rivera felicitó a su hijo, pero no se calla: «Yo iba a decir que sí, no soy mentirosilla como él. No me parece mal ni es un acto heroico, como yo felicité a mis sobrinos y no contestaron» 💥 #AR11M https://t.co/IYdwxrYdd6 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 11, 2022

Bien es cierto que Asraf venía manteniendo una postura alejada de los conflictos de la familia de su pareja. A pesar de todo, cansado de tantas polémicas, parece haber cambiado de actitud al optar por contar todo lo que piensa acerca de la familia de su prometida.

El modelo no perdona lo que Kiko Rivera dijo de su hermana, ni tampoco los feos que su suegra le hace: “Ella sabrá qué ha hecho y en su conciencia caerá. No sé por qué lo ha hecho, con Isa se lleva bien”. Por si fuera poco, seguidamente ha recalcado: “No está bien. Está sumida en una depresión” comentaba acerca del estado de salud de la tonadillera.

Sin embargo, Asraf Beno se ha mostrado tajante y muy sincero con su suegra: “No se le ha olvidado la corona a Paco o de contestarle a Avilés. ¿Por qué no le envías un mensaje a tu nieto?”.