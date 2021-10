La polémica entre la familia Pantoja sigue más candente que nunca y ya ha salpicado a terceras personas del entorno, siendo Asraf Beno uno de los afectados. El novio de Isa Pantoja ha acudido al programa de ‘Viva la vida’ pero ha intentado mantenerse al margen del enfrentamiento que rodea a la familia de su chica. Sin embargo, no ha podido evitar contestar una pregunta sobre Isabel Pantoja.

Emma García le ha preguntado concretamente que cómo era en la actualidad su relación con la tonadillera, una cuestión que Beno contestó sin tapujos. “No me hablo con ella”, señaló. Según ha explicado, él ha intentado limar asperezas con su suegra, pero “no ha habido forma, la he llamado pero nada”.

Isa Pantoja, decepcionada y dolida con su hermano, Kiko Rivera 😔 #VivaLaVida447 https://t.co/HLrI9aaClV — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 17, 2021

Unas declaraciones con las que le ha hecho un reproche por no cogerle el teléfono y con las que ha dejado ver que a él sí le gustaría mantener una relación con ella. Y es que, uno de los motivos de ello es porque sabe que a Isa Pantoja le encantaría que su madre y su novio se llevaran bien. “Sus razones tiene”, ha comentado sobre el enfado de su suegra con él.

Recordemos que cuando el modelo e Isa Pantoja participaron en ‘La casa fuerte’ él dijo de los Pantoja que son “una familia de mierda”. Unas declaraciones públicas que a Isabel Pantoja no le sentaron nada bien, y esto sumado a otras polémicas que el novio de Isa protagonizó en su día, hicieron que no le hablara. “Yo me pasé en su momento, pedí disculpas. Creo que todo se puede perdonar”, ha manifestado.

Eso sí, pese a su reproche hacia su suegra, Asraf no ha podido evitar venirse abajo por todo lo que está pasando. Sin poderlo controlar, ha roto a llorar y ha reconocido que le está resultando muy difícil mantenerse al margen de todo lo que está pasando.