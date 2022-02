Isa Pantoja ha confesado haber hablado con su madre tras la polémica de Kiko Rivera. La joven ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’ algunos detalles de su conversación.

La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en el programa en el que ejerce de colaboradora tras toda la polémica con su hermano. La tertuliana no se ha mordido la lengua y ha explotado con Kiko Rivera. «No me creo su perdón, lo hace cuando le han rascado el bolsillo». La colaboradora no confía en las disculpas que el Dj ha dado por presión social.

«Si hubiera venido, claro que hubiera hablado con él porque para mí el sigue siendo mi hermano. Ya no es el perdón, por muchas cosas que me haya hecho, claro que le puedo perdonar, pero su perdón no es por lo hecho», comentaba Isa Pantoja en ‘El programa de Ana Rosa’. Además, la joven ha confirmado que ha hablado con la tonadillera recientemente.

Isa Pantoja da la cara por su madre: «La otra persona que está afectada es ella» #AR7F https://t.co/6Mn4scGRs9 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 7, 2022

«Durante estos días sí que he podido ponerme en contacto con ella, he podido hablar y me he quedado más tranquila. La otra persona que está afectada es ella, estamos en una situación similar», detalla la colaboradora.

La tertuliana sabe a Isabel Pantoja le duele mucho esta situación y aclaraba que «a ella no le gusta, pero tampoco le ha gustado todas esas veces en las que mi hermano habla de ella en esos términos, a ella no le hace gracia».

Joaquín Prat, conductor del programa, también ha sentenciado a Kiko Rivera. «Dice de las dos barbaridades muy similares, pero de su madre no nos sorprende porque la destrozó en ‘La herencia envenenada’, ¡la destrozó! Kiko las ha unido más que nunca, Isa no se merece esto, ella ha sacado la cara por su familia», finalizó el presentador.