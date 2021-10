La polémica entre la familia Pantoja sigue más candente que nunca y ya ha salpicado a terceras personas del entorno, siendo Asraf Beno uno de los afectados. El novio de Isa Pantoja ha acudido al programa de ‘Viva la vida’ para aportar más detalles tras el ‘Deluxe’ que protagonizó Isa Pantoja el pasado fin de semana.

En el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la hija de la tonadillera se mostró muy contundente con el comportamiento de su hermano Kiko Rivera, realizando declaraciones totalmente inesperadas. «Kiko me parece muy hipócrita por las cosas que dice. Tampoco le llaman a este programa para cantar su canción, él viene aquí para hablar de la familia», señalaba Isa.

Asraf Beno defiende la posición de Isa Pantoja en su guerra familiar 💥 #VivaLaVida449 https://t.co/0OQH1PniCr — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 24, 2021

«¿Si mi hermano me la juega periódicamente? Creo que sí. En su momento él me pidió perdón y yo me lo llegué a creer. Me dijo algunas cosas… pero ahora vuelve otra vez con esto para atacarme sin motivo», continuó reprochando. Asimismo, la joven confesó sentirse muy humillada por su familia, palabras con las que Asraf Beno confesó sentirse muy identificado.

«Él ha dicho muchas barbaridades y ella tiene derecho como aludida a decirlo», defendía Beno a su pareja en ‘Viva la Vida’. Pero, la sorpresa llegó cuando reveló que, por ahora, no es bien recibido en el hogar de Isabel Pantoja. «Por el momento, yo no puedo entrar a Cantora», ha reconocido.

Además, ha comentado que Isa «ha hablado con su madre, y le ha dicho que de momento no quiere que vaya». Sin embargo, esta situación está afectando a Beno de sobremanera, ya que sin poder evitarlo rompió a llorar. «Yo he llamado muchas veces a Isabel Pantoja y nunca me ha cogido el teléfono», ha lamentado entre lágrimas. Unas palabras que dejaron a todos boquiabiertos.