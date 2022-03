Diez años han pasado desde que Isabel Pantoja se sentara por primera vez en el banquillo de los acusados de la Ciudad de Justicia de Málaga. Un suceso que han vivido de cerca en ‘Espejo público’ y que Fran Rivera no se ha contenido a comentar.

La andaluza ha tenido que volver a revivir la que es, seguramente, una de sus peores pesadillas. Escoltada por unos agentes de policía, acudían al citado lugar ante una multitud de prensa allí presente, que en cierta manera, complicaba su entrada a los juzgados.

La cantante acudía vestida completamente de negro. Después de que los fotógrafos abandonara la sala, compareció ante el juez para responder como acusada de un presunto delito de insolvencia punible.

A pesar de que muchos fans allí presentes han querido darle ánimos, desde el plató de ‘Espejo Público’, Fran Rivera ha cargado contra la tonadillera. Al ser preguntado por la llegada de Pantoja a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Málaga, se ha mostrado muy contundente: “A las personas malas les pasan cosas malas y esta mujer no es buena”. Acto seguido, agregó que todo lo que la está ocurriendo es por “soberbia y avaricia”.

El torero ha relatado la frialdad de la sevillana exponiendo que “ha utilizado a todo el mundo: familia, amigos, fans, ligues…”. Un testimonio al que se sumaría la presentadora, Susanna Griso, que aportó lo siguiente: “He hablado con amigos suyos del pasado a los que pidió mucho dinero y que no les ha devuelto ni un duro”.

Tras ser preguntado por cómo era la cantante, no dudó un instante en responder: “Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra. Era una madrastra de cuento. No nos hacía sentir bien en casa de mi padre. No nos pegó, pero no nos hablaba ni nos trataba bien. Creo que esta mujer no ha querido nunca a nadie. Quizá a su madre, pero a nadie más”.

Asimismo, antes de terminar su discurso, el diestro contó en plató una vivencia sobre Isabel Pantoja tras la muerte de su padre: “Gente del mundo de la discografía me ha contado que, a la semana de morir mi padre, ella llamó a Manuel Alejandro y le dijo que era el momento de sacar un disco”.