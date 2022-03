Isa Pantoja se ha quedado impactada al ver las imágenes de su madre entrando al juzgado. La tonadillera ha tenido que volver a sentarse en el banquillo de los acusados y ha supuesto un duro varapalo para la joven.

La hija de Isabel Pantoja mantiene una buena relación con su madre. Este martes se ha sentado en ‘El programa de Ana Rosa’, donde es colaboradora, y ha estado contado cómo está pasando estos momentos tan duros. La cantante ha sido imputada por un delito de insolvencia punible y es probable que vuelva a ingresar en prisión.

Isabel Pantoja comparece en los juzgados para declarar su versión por el delito de insolvencia punible: los detalles del juicio #AR22Mhttps://t.co/1kB0YEDSxw — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 22, 2022

Por un lado, Isa Pantoja ha señalado la falta de seguridad que ha visto en la Cuidad de la Justicia de Málaga. A la llegada de la tonadillera al juzgado, la artista se ha encontrado con decenas de reporteros y con sus fans, los cuales le mostraban su apoyo incondicional.

Por otro lado, la joven ha admitido que no esperaba volver a ver a su madre en esta situación. «Nunca pensé que se iba a presentar, así que verlo, sobre todo la entrada, es superfuerte porque me hace revivir lo que pasó en su momento. En la sala, me hace ver que no está bien y probablemente tampoco lo esté para aguantar esto que le viene encima. Estoy sin palabras», destaca la colaboradora.

Isa Pantoja muy preocupada tras ver a su madre entrar al juzgado: «Estoy sin palabras» #AR22Mhttps://t.co/Ndi3YOVBfa — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 22, 2022

«Me encantaría estar con ella y sabe que yo estoy aquí, que está a cuarenta minutos de mi casa y no me importa ir a buscarla. Pero no puedo hacer nada con una persona que no quiere. Se encuentra ahora mismo con mi tío», asegura la joven. En referencia a su tío Agustín, la tertuliana agradece que este en estos momentos con su madre y ha destacado que «tampoco debe ser bueno estar todo el rato con la misma persona».

«Sé que tiene ayuda profesional y eso me deja más tranquila porque, por mucho que yo quiera estar, lo único que puedo hacer es darle cariño si ella quiere que yo se lo dé. Le puedo dar un abrazo o un beso si ella me lo permite», ha apuntado Isa Pantoja. Por último, la joven ha destacado que no acudirá porque no quiere «ir para hacer un show paralelo al que está haciendo mi madre».