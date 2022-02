Isa Pantoja comparte el mensaje más revelador tras su polémica con Kiko Rivera. La joven se encuentra muy decepcionada con su hermano por las duras declaraciones que dio para una entrevista.

La última entrevista del Dj ja provocado un revuelo en el clan Pantoja. El hijo de la tonadillera no ha tenido más remedio que pedir públicamente perdón a su hermana por las consecuencias de sus palabras. Sin embargo, esta es una disculpa que la joven no termina de creerse.

«No voy a valorar lo que me parece una persona que ‘quizás’ se arrepiente de contarlo, pero no de realizar el hecho ilícito», escribía la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ recientemente en Twitter. La hija de Isabel Pantoja no está atravesando un buen momento personal.

GRACIAS x los mensajes y GRACIAS x no agachar la cabeza sobre aquello q no consideráis justo. No voy a valorar lo q me parece una persona q «QUIZÁS» se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito.

GRACIAS A VOSOTROS por darle voz💖💖💖 — Isa P (@IsaPantojam) February 4, 2022

Uno de sus apoyos más incondicionales ha sido el de su pareja, Asraf Beno. «No sabía que Kiko Rivera era esa clase de persona. Pero más me duele por mi chica. Está fatal. Ahora está un poquito mejor, pero en principio lo pasó muy mal. Estaba que no se lo creía. No tiene explicación», comentó el novio de la influencer.

«Una mariposa, yo me transformo», ha escrito Isa Pantoja en Instagram. Un mensaje con el que se carga de fuerzas justo cuando la estabilidad de su familia ha saltado por las declaraciones de Kiko Rivera. La hija de Isabel Pantoja ha recibido el apoyo de su vínculo más cercano y también de sus compañeros de trabajo.

«Siempre lo he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con odio. Además de no quererme y creerse superior a mí, pero este odio tan tremendo… No me quiere. Es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia», confesaba la joven completamente destrozada.