El pasado sábado, Kiko Rivera se convirtió en protagonista por haber realizado una de las entrevistas más esperadas. Aunque comenzó mostrando una actitud conciliadora, lo cierto es que terminó cargando contra su prima Anabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, dio todos los detalles de su encuentro con Isabel Pantoja tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana.

Después de desvelar cómo fue el cara a cara con su madre en Cantora tras un año sin hablarse, el DJ dejó claro que todavía no había perdonado a su prima por lo ocurrido en esos días. Entre otras cuestiones, el hijo de Paquirri reconoció que “cuando se muere mi abuela, se me parte el alma. Todos los planes que tenía se me van y me da una sensación de culpabilidad tremenda”.

De esta manera, el invitado de ‘Sábado Deluxe’ reconoció que no entendía el motivo por el que Anabel Pantoja le hizo saber que no iba a ser bienvenido en Cantora. Algo que no era cierto. Ese es el principal motivo por el que, en la actualidad, no tiene relación con su prima. A pesar de todo lo sucedido, reconoce que quiere hablar las cosas con su familia: “Nos hemos dicho barbaridades y se nos ha ido de las manos a todos”.

Kiko Rivera ha explicado que su prima Anabel le engañó: «Me dijo que mi madre no me quería ni ver» 😱 #kikovuelve https://t.co/D6XbKFxPIj — Deluxe (@DeluxeSabado) November 14, 2021

Isa Pantoja no ha tardado en pronunciarse. En esta ocasión, la joven ha querido hacerlo a través de su perfil oficial de Twitter. De esta manera tan concreta, no ha dudado un solo segundo en enviar un contundente dardo envenenado a Kiko Rivera tras la entrevista que ha realizado recientemente en ‘Sábado Deluxe’.

“Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte”, escribió Isa Pantoja en su perfil de Twitter. Rápidamente, y como era de esperar, este mensaje se ha llenado de muchísimos mensajes. La gran mayoría de ellos son de apoyo a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Entre otras cuestiones, no entienden el motivo por el que Kiko Rivera, a pesar de todo, continúa cargando contra ella y Anabel Pantoja. Parece que las aguas todavía no se han calmado y que la guerra no ha hecho más que empezar.