Ha pasado una semana desde que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dieron el ‘sí, quiero’. Un enlace que estuvo marcado por grandes ausencias como la de Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales. Pese a los inconvenientes que tuvo la sobrina de Isabel Pantoja, todo transcurrió con normalidad. Después de la gran celebración, la influencer compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparecía en un centro médico. Dicha instantánea hizo saltar todas las alarmas, pero fue ella misma la que resolvió todas las sudas a su cerca de 2 millones de seguidores. “No es nada grave, placas en la garganta y mal cuerpo», explicó por aquel entonces. Ahora, y tras no notar una mejoría en su estado de salud ha vuelto acudir al hospital, pero Anabel se ha mostrado descontenta con el trato recibido por parte del doctor que la ha atendido.

“No me hubiera gustado hacer esto porque respeto muchísimo a las personas, pero claro una tiene un tope. Me he tenido que poner un filtro de la mala cara que tengo. Como a sabéis hace dos días tuve que acudir al hospital nada grave, simplemente un dolor de garganta que tenemos todos los invitados de la boda y tenía una placa amarilla. Me recetaron la medicación correspondiente y bueno, no me llegó a hacer nada”, ha explicado Anabel. “He ido a peor, entonces después de dos noches sin poder dormir y con mucha tos con la que he llegado a vomitar y es por eso que he decidido volver a urgencias”, ha añadido.

La influencer ha acudido al hospital al que siempre suele ir cuando está indispuesta, pero esta vez, no ha salido muy contenta con el diagnóstico del médico. “Siempre me atienden estupendamente. Cuando llegué las chicas de recepción que son excepcionales me han atendido muy bien. Cuando me atendió el doctor que trabaja en urgencias”, ha continuado Pantoja. “Me ha examinado con un palito de madera de lejos. No me ha tomado la temperatura ni me ha hecho la prueba de Covid, eso no pasa nada porque me la hice hace dos días, pero bueno con los síntomas que llevo podía habérmela hecho. Se ha limitado a ver mi historial y me ha dicho que no me puede recetar más antibiótico en la misma semana, que puede ser así porque yo no soy médico. Le he pedido en este caso que me pincharan algo, pero me ha dicho que no tengo la garganta para eso y que todo es gripal. Yo creía que me estaba gastando una broma. Pero vamos a ver, si vengo no es porque yo quiera, sino porque estoy peor”, ha dicho con indignación.

“No me ha dado opción y me ha dicho que eso es lo que hay, que yo no puedo obligarle a que me pinche. No yo no le he estoy obligando, simplemente le estoy sugiriendo lo que me suelen hacer en otras ocasiones. Total que me ha querido recetar un antigripal y le he dicho que se ahorre el papelito y he puesto mi hoja de reclamaciones”, ha terminado contando Anabel Pantoja.