Belén Esteban ha sido una de las asistentes a la boda de Anabel Pantoja, celebrada el pasado viernes en la playa de Pedro Barba en La Graciosa, apenas dos días después de la muerte de doña Ana. Una celebración a la que acudieron algunos de los amigos más cercanos de la sobrina de Isabel Pantoja pero que ha estado marcada por algunas ausencias, como la de su primo, Kiko Rivera, y su mujer, Irene Rosales.

Belén regresaba de la isla al día siguiente del enlace y ha participado este lunes en Sálvame, donde ha mantenido un encontronazo con Rafa Mora en medio de la tertulia sobre el enlace. El origen de este enfrentamiento ha sido que la de Paracuellos se ha erigido defensora de la celebración de Anabel, en un momento en el que se estaba debatiendo el enfado entre la colaboradora y su primo. “Esta chica se ha casado y te digo una cosa: ahí había 77 personas, gente que podía y gente que no podía, y Anabel ha hecho muy bien en celebrar la boda”, ha dicho Belén Esteban.

Unas palabras que, según Rafa Mora, nada tienen que ver con el tema que se estaba tratando: “estamos hablando de la relación de Kiko con Anabel, no de la boda que ya lo hemos contado”, ha dicho Rafa Mora. Sin embargo, la de Paracuellos no ha dejado de mostrar su enfado y ha insistido en que no le han dejado terminar. “Tú eres la prota, habla que tú eres la que dejaste la playa llena de mierda”, aseguraba Rafa Mora. Un comentario por el que Jorge Javier le ha llamado la atención y ha confirmado que los desperdicios que se encontraron en la playa eran de algunos bañistas y curiosos, no de la boda.

Las palabras de Rafa Mora han hecho que Belén abandonase el plató: “Estoy harta, es que haga lo que haga… ha sido una boda maravillosa”, ha dicho. La colaboradora se ha sentido muy ofendida por las palabras de Rafa Mora y por no poder expresarse con total libertad: “¿puedo acabar?, si no, me callo toda la tarde”, le ha dicho a Alberto Díaz.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez se ha acercado hasta Belén para intentar tranquilizarla: «estoy de la boda…», se ha quejado Belén. “Quiero decir solamente que Anabel no es la que ha dado bofetadas a nadie. Para mí la que ha dado bofetadas el día de la boda se llama Isabel Pantoja”, ha matizado la colaboradora, que además ha apuntado que disfrutó de la celebración: “comí, bebí, bailé, me divertí. Parece que está todo mal”.

Con quien también se ha mostrado un tanto desconcertada es con Paz Padilla. Al parecer, la presentadora declaró que que ella no celebraría la boda si fuera Anabel Pantoja dada la reciente muerte de su abuela. Según parece, la también actriz se refería a que ella misma no podría vivirla como había imaginado pero Belén Esteban no entendía sus palabras: “me parece fatal que Paz Padilla diga eso”, ha declarado.