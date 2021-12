El pasado lunes 27 de diciembre, Mediaset dio una información que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que Julián Muñoz contará con su propia docuserie, que llevará el siguiente título: ‘No es la hora de la venganza, es la hora de contar la verdad’. De esta manera dará detalles, entre otras cuestiones, de su relación con Isabel Pantoja. De ahí que Isa Pantoja se haya pronunciado al respecto.

En las primeras imágenes que se han emitido de la docuserie, a modo de avance, vemos cómo Julian Muñoz asegura que la tonadillera “me salió muy cara. Ha llegado la hora de decir la verdad”. Isa Pantoja, en ‘El programa de Ana Rosa’ donde colabora, ha dejado muy claro que se ha quedado realmente impresionada por las palabras del exalcalde de Marbella.

Ahora bien, ¿qué espera de ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’? La joven se ha sincerado con sus compañeros: “Supongo que hablará de la relación con mi madre y en lo que desembocó todo”. A pesar de todo, dejaba claro que no tiene ni la más remota idea de lo que va a contar “porque yo era muy pequeña”.

Isa P está preocupada por su madre ante la próxima docuserie de Julián Muñoz: «Ha sido un calvario y esto es removerlo» #AR28D https://t.co/GWH9BmXk7s — Telecinco (@telecincoes) December 28, 2021

Lo cierto es que Isa Pantoja reconoce que “no tiene mucho sentido que salga de repente esa información ahora”. Por si fuera poco, la colaboradora de televisión ha querido opinar sobre la situación que vivió la tonadillera durante todas esas cuestiones que puede sacar a la luz, en la docuserie, Julián Muñoz.

“Mi madre lo ha pasado bastante mal porque desde el primer momento en el que mantienen una relación la prensa se le echó encima”, reconoció la hermana de Kiko Rivera. Por si fuera poco, añadió algo más: “Para mi madre ha sido un calvario todo esto y ahora es volver a removerlo”. Es consciente, por tanto, de que esta situación va a afectar muchísimo a la cantante.

Por si fuera poco, Isa Pantoja ha confirmado que no ha pasado ni Nochebuena ni Navidad junto a su madre: “He celebrado la Navidad con unos amigos. Sé que es raro que no esté con ella estos días pero sí la entiendo porque está mal y puedo comprender que no tenga ganas de celebrar nada. Ella es súper sufrida y cuando le hablas de Paco es como si hubiese pasado ayer”, reconoció. A pesar de todo, en estos días, sí han tenido contacto: “Ella me ha felicitado y yo a ella también”.