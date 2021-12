Isa Pantoja confirma que este año no pasará la Navidad con su familia. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido dejar claro que no habrá encuentro por las vacaciones navideñas.

En este año tan complicado para la familia, ya que hace pocos meses falleció doña Ana, Isabel Pantoja no va a festejar estas fechas festivas. Isa Pantoja sigue sin tener relación con su hermano Kiko Rivera y ninguno está dispuesto a hacer las paces para cenar en familia junto a la tonadillera.

«Vamos a pasar cada uno la Navidad en su casa. No estamos bien… Además, estas son fechas complicadas para mi madre porque le viene todavía más el recuerdo de mi abuela», ha contado en exclusiva la hija de Isabel Pantoja en ‘El Programa de Ana Rosa’.

La colaboradora descarta que su hermano, Kiko Rivera, pueda visitar a su madre en estas semanas. «Siempre nos hemos juntado todos algún día, pero este año el reencuentro no se va a producir. Con mi hermano creo que las cosas siguen igual y no creo que la visiten con los niños”, ha señalado Isa Pantoja.

Sin embargo, la colaboradora no descarta que con el nuevo año vaya a visitar a su madre si está con ánimos. «Ella me ha dicho que no quiere que estemos allí y que quiere estar tranquila. Cuando esté mi hijo, que lo tengo a partir del día 31, si ella tiene ánimos de que estemos allí, pues ya veremos». Si la tonadillera decide no tener visitas, Isabel Pantoja vivirá unas navidades muy solitarias en un año muy complicado para la familia.