‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat estalla contra Akif y le pide el divorcio

Hermanos se ha ganado a pulso ser una de las series turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

El pasado martes 13 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. De esta manera tan concreta, observamos cómo Suzan hace hasta lo imposible para conseguir esas pruebas que demuestran que Akif y Kaan son padre e hijo. Todo ello mientras Akif advierte a Suzan para que no se acerque a su mujer.

Todos acuden a la fiesta de disfraces del colegio, y Suzan encuentra en este evento la oportunidad perfecta para acabar, de una vez por todas, con Akif. ¿De qué manera? Confesando a todos que tiene un hijo más, y que es Kaan. Algo que, como era de esperar, ha dejado a todos sin palabras.

💥 Kadir descubrirá que Akif fue quien acabó con la vida de su padre. ¡Esta noche nos espera un capítulazo! 📺 A las 22:45h en Antena 3.https://t.co/QnfBo78cQE pic.twitter.com/nO0L8D1bdW — antena 3 (@antena3com) December 19, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Orhan quitará la pistola a uno de los asaltantes y le disparará en el brazo. Todo ello mientras Sengül aprovechará para llamar a la policía.

Nebahat no podrá evitar entrar en cólera al enterarse de que Kaan es hijo de Akif. Hasta tal punto que no tardará en pedir el divorcio a su marido. Kaan, tras salir a la luz la verdad, no tendrá un lugar donde vivir. Suzan, que se sentirá culpable, le ofrecerá su casa. Sengül estallará al descubrir que su hija está saliendo con Berk. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.